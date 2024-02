L’attaccante azzurro, Nicolò Cambiaghi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport nel dopo gara con la Salernitana.

“Oggi era importante vincere, sono punti importantissimi per me. Il gol non deve diventare un’ossessione, continuando così prima o poi arriverà”.

Tutti si aspettavano una Salernitana arrembante all’inizio, ma siete stati pronti a prendere in mano il gioco.

“Abbiamo preparato la partita molto bene, ci aspettavamo una loro partenza forte anche grazie al loro pubblico, poi abbiamo trovato il vantaggio. Dopo il pareggio abbiamo reagito e questo dimostra che siamo un grande gruppo, sia coloro che partono titolari che chi entra dopo. Oggi hanno deciso la gara”.

Cosa ha Nicola di speciale, visto che quando arriva cambia il volto alle sue squadre?

“Da quando è arrivato ci ha trasmesso subito valori importanti, ci ha fatto lavorare bene, abbiamo preparato le partite in modo perfetto. Continuando così riusciremo a salvarci”.

Via Baldanzi, dentro Niang a gennaio: sono giocatori diversi, cosa cambia per la squadra?

“Niang non ha bisogno di presentazioni, è importantissimo per noi. Lo conosciamo tutti, ci aiuterà tanto. Dispiace per l’addio di Baldanzi ma il calcio è così. Dobbiamo adattarci e lavorare”.

Era nel mirino di Sarri e della Lazio a gennaio?

“In questi giorni di mercato sono rimasto concentrato sull’Empoli, non volevo sapere niente perché volevo restare qui e continuare il mio percorso. Ci penserò in estate e vedremo quello che arriverà”.