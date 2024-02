Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti vincitori nella gara esterna di Salerno.

CAPRILE: 7 Incolpevole sul gol di Weissman. Bravissimo nel finale di primo tempo con una super parata su Kastanos, poi sempre, sempre preciso.

ISMAJLI: 5,5 Per fortuna la partita la portiamo a casa, ma l’errore di posizionamento su Weissman è grave. Per il resto gara ordinata.

BERESZYNSKI: 6 Partita attenta, senza errori. Fa valere la sua esperienza nell’uno contro uno rimanendo bloccato in difesa e non commettendo sbavature.

LUPERTO: 6,5 Ennesima partita maiuscola di grande sostanza. Non perde un duello negli uno contro uno, sempre preciso nella posizione e perfetto di testa.

GYASI: 6 Tanta quantità al servizio della squadra. In fase di possesso non brilla particolarmente, ma in fase di non possesso da un contributo fondamentale.

GRASSI: 6,5 Giocatore in grandissima crescita e che con Nicola si sta rigenerando. Ritmo e copertura, bravo nei passaggi e preciso nei recuperi.

MALEH: 5,5 Mezzo passo indietro per l’ex Lecce. Troppo irruento e poco preciso. Da lui ci si attende di più, oggi è apparso non totalmente lucido.

FAZZINI: 6,5 Impatto devastante sulla partita. Da una sua progressione arriva il rigore che riporta avanti gli azzurri.

CACACE: 6 Non fa mai mancare la sua presenza in fase offensiva arrivando spesso al cross e offrendosi ai propri compagni in appoggio. Cala leggermente alla distanza, ma era impossibile sostenere i ritmi iniziali per tutto il match

ZURKOWSKI: 6 Il suo arrivo in azzurro è stata talmente incredibile che adesso si rischia di prendere quelle partite come metro, sbagliando. Gara intelligente quella del polacco che è bravo sulle seconde palle e si mette al servizio dei compagni con appoggi interessanti.

KOVALENKO: 5,5 Si fatica a vederlo all’interno della sceneggiatura della gara.

CAMBIAGHI: 7 Anche oggi ci va vicino (molto perchè poi la palla entra) ma non si toglie la gioia del gol. Detto questo, e rimarcando il prezioso cross che porta al primo vantaggio, la sua partita è straordinaria. Una vera spina nel fianco di grande qualità e sostanza.

CANCELLIERI: 6,5 Non gli fanno tirare il rigore ma il gol lo trova ugualmente con una ripartenza perfetta. Entrato benissimo in partita.

CERRI: 6 Fa a sportellate con Boateng, cerca di fare da sponda per i compagni, ma non riesce a trovare la via della rete. Ci va vicino con un colpo di testa in tuffo, senza però riuscirci.

NIANG: 6,5 Fa una cosa sola ma la fa parecchio bene: segnare su rigore. Grande personalità nel volerlo tirare con prepotenza quel rigore

MISTER NICOLA: 7,5 Giù il cappello. Certo la domanda sul come è possibile che la squadra abbia fatto questo cambiamento, soprattutto caratteriale, è legittimo. Nicola ha saputo trasformare la squadra ed anche oggi è arrivata una partita pratica e cinica. Dopo un primo tempo perfetto, anche se mancano i tiri in porta, arriva il momento di maggiore difficoltà e la gara potrebbe cambiare. Il suo Empoli invece si rigenera, cambi precisi, e via a vincerla. Otto punti in quattro partite e discorso salvezza riaperto alla grande.