S A L E R N I T A N A 1 E M P O L I 3

23′ Zanoli (A); 68′ Weissman; 87′ Niang (R); 93′ Cancellieri

SALERNITANA (3-4-2-1) : Ochoa; Pierozzi (40′ Weissman), Boateng (59′ Pirola), Pellegrino; Zanoli (46′ Sambia), Maggiore (75′ Coulibaly), Basic, Bradaric; Candreva, Kastanos (59′ Tchaouna); Dia.

A Disp: Costil, Allocca, Martegani, Gomis, Legowski, Simy, Ikwuemesi, Vignato.

Allenatore: Filippo Inzaghi

EMPOLI (3-4-2-1) : Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh (69′ Fazzini), Cacace; Zurkowski (77’Kovalenko), Cambiaghi (77′ Cancellieri); Cerri (69′ Niang).

A Disp: Berisha, Perisan, Goglichidze, Pezzella, Bastoni, Shpendi, Destro.

Allenatore: Davide Nicola

ARBITRO: Sig. Mariani di Roma. Assistenti: Di Iorio/Palermo. VAR: Irrati/Sozza

AMMONITI: 21′ Maleh (E); 42′ Zanoli (S); 76′ Basic (S); 92′ Bradaric (S)

LIVE MATCH

93′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL GOOOOOOOOOOOOOOL. La chiude Cancellieri che in contropiede mette a sedere un uomo e brucia Ochoa.

92′ – Ammonito Bradaric per proteste.

90′ – Saranno 6 i minuti di recupero.

89′ – Contropiede di Cancellieri che guadagna un angolo.

87′ – GGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL Niang spiazza Ochoa e siamo ancora avanti!!!!

86′ – Voleva calciare Cancellieri che se l’è aggiusta diverse volte, ma poi calcia Niang.

85′ – Calcio di rigore per l’Empoli !!!!!! Fallo di Pellegrino su Fazzini. Nessun dubbio.

84′ – Cross rasoterra di Sambia da destra, la palla attraversa la nostra area e non la prende nessuno.

80′ – Punizione per la Salernitana ai 25metri. Calcia Candreva, la toglie Niang.

78′ – Lungo cross di Bradaric per Weissman, troppo lungo e palla fuori.

77′ – Altri cambi azzurro: Cancellieri per Cambiaghi, Kovalenko per Zurkowski.

76′ – Ammonito Basic che commette fallo su Zurkowski.

74′ – Azione insistita da parte dei nostri che però, con tanti cambi di fascia, non riescono a sfondare.

69′ – Doppio cambio azzurro: Fazzini per Maleh e Niang per Cerri.

68′ – Pareggio della Salernitana. Cross perfetto di Candreva da destra, sbaglia Ismajli che permette lo stacco vincente di Weissman.

66′ – Nuovo angolo azzurro, chiusura di Sambia su Cambiaghi. L’angolo però non sorte nulla.

63′ – Angolo adesso per i padroni di casa, lo conquista Candrava. Palla messa dentro la nostra area, ci arriva Pirola ma Caprile la fa sua senza grandi problemi.

62′ – Adesso è Cerri a trovare un corner, dall’altra parte del campo. Calcia Cambiaghi, libera la difesa granata, poi palla a Cacace che da fuori le mette di poco sopra la traversa.

61′ – Cacace entra in area e trova la deviazione in angolo di Sambia. Niente dalla bandierina.

58′ – Caprile cade male e servono le cure in campo.

57′ – Rasoterra di Cacace dal limite, fa muro Boateng.

56′ – Dia di prima dal limite, coordinazione sprecisa e palla che diventa innocua.

54′ – Appoggio impreciso di Zurko per Cerri. La palla si spegne sul fondo.

51′ – Destro non pericoloso di Candreva dal limite: blocca agile Caprile.

50′ – Cerri calcia addosso ad un difensore campano, va poi Cambiaghi in rovesciata ma esce una frittata da parte dell’ex Atalanta.

48′ – Zurkowski pesca Cambiaghi che viene toccato duro dentro l’area granata. Per adesso si gioca.

46′ – Cross di Bradaric da sinistra, Caprile anticipa Weissman e blocca.

2° Tempo

48′ – Finisce il primo tempo con gli azzurri avanti di un gol e con l’Arechi che inizia a rumoreggiare. La gara sta andando come volevamo.

48′ – Cross di Candreva da destra, blocca bene Caprile.

45′ – Miracolo di Caprile !!!!! Grande parata del nostro portiere che la toglie dal sette su tiro di Kastanos.

44′ – Bravo Gyasi a murare Candreva al limite della nostra area.

43′ – Zurkowski ci prova dal limite, deviazione con la schiena di Bradaric ed angolo. Palla messa in mezzo, testa di Ismajli e palla di poco sopra la traversa.

42′ – Ammonito Zanoli per fallo su Cambiaghi

37′ – Dia riceve in area, si gira su Luperto e la mette a fil di palo. Bene cosi.

36′ – Cross di Bradaric che trova una deviazione in angolo di Grassi. Niente dalla bandierina per i padroni di casa che sembrano in netta confusione.

34′ – Cross tagliato di Cacace, va Cerri in volo a colpire di testa, la palla va sull’esterno della rete. Azzurri con la partita saldamente in mano.

29′ – Cross di Maleh da sinistra, Gyasi viene anticipato da Ochoa.

28′ – Parte in contropiede l’Empoli, Zurkowski viene murato, palla a Cerri che va uno contro uno ma il nostro attaccante commette fallo.

27′ – Punizione per la Salernitana per fallo di Gyasi. Sarà un corner corto sulla loro sinistra. Candreva chiuso da Gyasi.

23′ – GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL Azzurri avanti!!!!! E’ un autogol di Zanoli che devia nelle propria porta un cross da sinistra di Cambiaghi

22′ – Colpo di testa innocente di Maggiore che si spegne sul fondo. L’assist era stato di Candreva.

21′ – Arriva il nono cartellino giallo stagionale per Maleh che stende Pierozzi.

19′ – Arriva il secondo angolo per noi, lo trova Cacace. Calcia Cambiaghi, testa di Cerri e deviazione di un difensore di casa. Altro corner.

16′ – Contatto su Cambiaghi in area granata, con chiusura di Boateng. Per Mariani è tutto regolare.

15′ – Ottima chiusura difensiva di Bereszynski su Candreva dentro la nostra area.

11′- Gyasi pesca molto bene Zurkowski in area, la girata del polacco è però murata da Boateng. Tutto fermo però, Zurko era in offside.

8′ – Cross di Cambiaghi da sinistra, Boateng chiude in corner. Il primo per gli azzurri. Cambiaghi batte corto per Cacace, parte il cross da sinistra, testa di Ismajli con palla sopra la traversa.

6′ – Punizione per la Salernitana dai 35metri, la mette dentro Kastanos ma c’è un fallo dei granata in attacco.

3′ – Primo corner del match, è granata, lo trova Zanoli su Cacace. Sbaglia l’angolo Candreva.

1′ – Cacace prova a metterla in mezzo da sinistra, copre bene la difesa di casa.

0′ – Azzurri esattamente in campo come preannunciato ieri alla vigilia.

1° Tempo