La situazione di Davide Nicola sembra essere finalmente prossima a una risoluzione. Il passaggio del tecnico al Cagliari sta monopolizzando l’attenzione, soprattutto perché il suo trasferimento è cruciale per permettere la firma di Roberto D’Aversa con il club di Monteboro. Oggi si è tenuto un nuovo incontro tra il nuovo direttore sportivo dell’Empoli e la dirigenza del Cagliari, con l’obiettivo di sbloccare definitivamente la situazione. Le trattative tra le due società stanno entrando nella fase decisiva, ma non senza difficoltà. Le notizie circa l’indennizzo richiesto dall’Empoli sono ancora contrastanti: se ieri sembrava che Nicola potesse essere liberato senza particolari ostacoli, oggi non è ancora stato messo nero su bianco nessun accordo definitivo.

Nelle prossime ore sono attesi nuovi sviluppi, con entrambe le parti che lavorano per trovare un’intesa soddisfacente. La sensazione è che il nodo possa essere sciolto a breve, ma fino a quando non ci sarà un annuncio ufficiale, le domande continueranno a regnare. Questo stallo rischia di rallentare la programmazione estiva e i piani di mercato dell’Empoli, che spera di poter ufficializzare al più presto il nuovo assetto tecnico.