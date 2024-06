Ore tremende quelle vissute da Roberto Baggio e la sua famiglia durante Italia-Spagna. Un gruppo di malviventi ha fatto irruzione nella casa dell’ex calciatore ad Altavilla Vicentina, sequestrandoli e derubandoli. Come riporta Il Corriere del Veneto, Roberto Baggio e la sua famiglia hanno vissuto attimi drammatici nella serata di giovedì 20 giugno. Durante Italia-Spagna, un gruppo di malviventi – circa cinque persone – ha fatto irruzione nella casa del Divin Codino.

Le persone, armate, hanno sequestrato Baggio e la famiglia. Lo stesso ex calciatore, nel tentativo di difendersi, è stato colpito alla testa: per lui una ferita profonda dovuta al colpo ricevuto da una pistola. Roberto Baggio e la sua famiglia sono stati poi rinchiusi in una stanza della casa. I malviventi hanno ripulito la casa, raccogliendo soldi, oggetti personali, orologi e oggetti preziosi. Lo stesso Divin Codino ha poi sfondato la porta e chiamato i Carabinieri quando i malviventi avevano lasciato l’abitazione. All’arrivo, i Carabinieri della compagnia di Vicenza hanno raccolto le testimonianze e acquisito le immagini delle telecamere di video-sorveglianza. Roberto Baggio, invece, è stato trasportato al Pronto Soccorso di Arzignano per essere curato per il colpo alla testa. L’ex calciatore è stato curato ed è stato medicato con punti di sutura.

