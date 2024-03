Lento

Un pareggio d’oro sfumato negli istanti conclusivi del match dopo quasi 95 minuti di affannosa resistenza e alcuni interventi miracolosi di Caprile. Il sigillo finale del bolognese Fabbian ha impedito all’Empoli di vedersi cadere addosso un pareggio oggettivamente immeritato che avrebbe, tuttavia, consentito agli azzurri di andare alla sosta con una buona dose di fiducia e positività. Se a San Siro contro il Milan i ragazzi di Nicola, seppur sterili e inconcludenti davanti, avevano offerto una certa sensazione di solidità, concedendo limitate occasioni da rete ai nobili avversari, contro il Bologna capitan Luperto e compagni sono rimasti letteralmente travolti dalla freschezza e dalla brillante mole di gioco dei felsinei. Solo per una serie di coincidenze fortunose, gli azzurri si sono ritrovati in pieno recupero ancora sullo 0-0 illudendosi di muovere la classifica al cospetto del collettivo più sorprendente del torneo. Novello Dorando Pietri, l’Empoli è crollato pochi istanti prima di tagliare il traguardo, dopo aver barcollato a lungo e vanamente accarezzato l’idea di raccogliere un punticino piovuto dall’alto.

Adagio

Il grave infortunio di Ebuehi, che ha lasciato l’Empoli in 10 anzitempo, ha offerto ulteriore linfa a un Bologna già arrembante e incontenibile per ampia parte del match. Restare in inferiorità numerica dopo aver esaurito le sostituzioni, al netto della indiscussa supremazia della squadra di Thiago Motta, è un aspetto che poteva e doveva essere evitato. Esaurire i cambi a venti minuti dalla fine, recupero incluso, di un match tirato e dispendioso, in condizioni atmosferiche complicate, non è stata oggettivamente un’intuizione brillante. Fa discutere il contemporaneo doppio cambio Caputo-Cerri in luogo di Niang e Cambiaghi al 75°, nel momento di maggior pressione dei felsinei. Con l’ex orobico in campo, a suon di strappi, allunghi, accelerazioni, l’Empoli era riuscito, se non altro, a effettuare alcune lucide ripartenze mantenendo più bassa la linea del Bologna. Con l’uscita di Cambiaghi, in un colpo solo, sono venuti meno dinamismo e profondità. È rimasta una sola squadra in campo, mentre l’altra che ha finito in 10, non è più riuscita a opporre resistenza alcuna affidandosi soltanto al veloce scorrere dei minuti. Fino al triste epilogo.

Allegro

Dopo la sconfitta con il Cagliari, eravamo consapevoli che il calendario sarebbe stato un insidiosissimo ostacolo per la crescita degli azzurri. Milan, Bologna e adesso, dopo la sosta, l’Inter dei record a San Siro. Alla vigilia della Pasqua, un’agenda di impegni più simile a un calvario che a una lista di appuntamenti. Eppure la classifica è ancora lì che sorride sorniona agli azzurri, pronta a offrire costanti appigli a cui aggrapparsi. Archiviato questo marzo terribile, gli uomini di Nicola possono tornare a respirare la tiepida brezza primaverile attraverso alcune gare alla portata da non fallire. Se a Empoli non si sorride, da altre parti non possono certo stare sereni. Anzi. Con sette squadre in cinque punti, dai 23 del Sassuolo ai 28 del Lecce, il futuro è tutto da scrivere. Lambiccarsi il cervello per il passo falso casalingo con il Cagliari o per il punto svanito al fotofinish con il Bologna non avrebbe alcun senso. Non era un gruppo di fenomeni quello che ha conquistato 6 risultati utili di fila, non è una squadra di brocchi quella che adesso ne ha perse 3 su 3 con zero gol fatti. Occorre misura, equilibrio e concentrazione perché, con 9 gare da disputare, può ancora succedere di tutto.