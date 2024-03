Si va alla sosta, tempo quindi per un primo bilancio più veritiero della gestione Nicola. Alle spalle ci sono ormai già nove gare, che per risultati vedono un perfetto equilibrio tra vittorie, pareggi e sconfitte. Tre. Come noto le partite perse sono arrivate tutte nelle ultime sfide consecutive. La meda punti specifica del tecnico piemontese è di 1.33 punti, e questa resta di ancora di gran lunga superiore a quella lasciata da Andreazzoli. Un Empoli, quello targato Nicola, che sta facendo meglio in trasferta, infatti due delle tre vittorie sono arrivate lontano dal Castellani. Anche guardando ai gol fatti, ne sono più quelli segnati fuori casa: 7 contro 4.

Prendendo in esame le ultime nove partite, quelle con Nicola in panchina, la squadra azzurra sarebbe al nono posto in classifica. Molto lontano dalla zona retrocessione. L’Empoli ha conquistato, in questo specifico lasso di tempo, 12 punti. Terzultimo, guardando sempre alle ultime nove, troviamo il Frosinone con soli 5 punti fatti. Peggio di tutti la Salernitana con soli due punti.

Anche se la squadra continua ad avere degli oggettivi problemi in fase realizzativa, in nove partite sotto Nicola, l’Empoli ha segnato 11 gol, subendone 8. Nelle venti precedenti partite, la squadra aveva segnato gli stessi 11 gol .