Dopo la 29^ giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha squalificato per una giornata effettiva di gara 7 calciatori tra cui l’azzurro Maleh che sarà costretto a saltare la prossima gara a San Siro con l’Inter.

VLAHOVIC Dusan (Juventus): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.

BONDO Warren Pierre (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario

ERLIC Martin (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario

HERNANDEZ Theo Bernard F. (Milan): per comportamento non regolamentare in campo

MALEH Youssef (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario

PELLEGRINI Lorenzo (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario

PELLEGRINI Luca (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario