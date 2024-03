Nuovo ribaltone a Salerno. Dopo la sconfitta interna con il Lecce che ha ormai condannato la squadra alla retrocessione in Serie B, la Salernitana ha deciso di esonerare Fabio Liverani. Il nuovo allenatore è Stefano Colantuono. Attualmente è il responsabile del settore giovanile della Salernitana e sarà promosso in prima squadra. Nello staff dell’allenatore ci sarà anche Frank Ribery che dovrebbe essere il vice. In giornata è atteso il comunicato ufficiale.

Prossimo appuntamento in campionato per i campani, a Pasquetta, nella trasferta di Bologna contro la squadra di Thiago Motta.