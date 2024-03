Una rubrica a cura di Claudio “Freccia”

Questa sera, venerdì 15 marzo 2024, alle h.20,45, al “Carlo Castellani-Computer Gross Arena”, va in scena una importante e interessante sfida, valevole per la 29esima giornata, decima del girone di ritorno, del campionato italiano di calcio di Serie A 2023/2024, davanti a 11.185 spettatori ufficiali. Ma il meteo segna brutto tempo, con pioggia fine e fastidiosa, e un discreto numero di abbonati preferisce senz’altro salotto e pantofole allo stadio. Il Bologna sta sognando l’Europa che conta ad occhi aperti, essendo quarta ed avendo staccato di qualche punto le dirette inseguitrici; ha raccolto ben dodici punti nelle ultime cinque partite. L’Empoli invece, nello stesso arco di partite, di punti ne ha raccolti sette. Il Bologna vince con merito anche se solo al 94°, con Fabbian, con l’Empoli, rimasto in dieci, senza più cambi, per un infortunio accorso al rientrante Ebuhei all’87°, tenuto fin lì a galla dal portiere Caprile. Sanguinoso il pallone perso da Marin a centrocampo da cui è poi arrivato il gol. Già finito l’effetto-Nicola?

Il popolo bolognese invade in massa Empoli, impressionando per il numero, visto che sono ben 3.450 e passa di venerdì sera, anche se va considerata la vicinanza, di cui 2.977 in Curva Sud e 473 in Tribuna Laterale Sud (ma qualcuno è anche in Tribuna coperta), ed il tifo forte e potente, con poche pause. Evidentemente non risentono della presenza di tifosi occasionali, visto anche che gli ultras sono piuttosto compatti al terzo spicchio partendo dalla Maratona – ed è da lì che parte il tifo, come solitamente accade quando le tifoserie avversarie vengono ad Empoli in un certo numero – prendendo anche più della metà del secondo e del quarto, anche se nei momenti di stanca canta “solo” lo spicchio centrale. Il tifo felsineo parte subito forte, anche con cori belli e prolungati, come “Alé forza Bologna alé, forza rossoblù rossoblù rossoblù…”. Davvero bella la sciarpata. Poi, verso il quarto d’ora, espongono lo striscione molto bello “Bologna piange 3 angeli e la mamma saluta in cielo”, riferito alla tragedia che ha colpito la città delle Due Torri la notte precedente con una mamma e i suoi tre figli morti un incendio in un appartamento. Prima della partita il giocatore bolognese De Silvestri porta a tal proposito un mazzo di rose sotto la sua curva. Come dicevamo si alzano al cielo dei cori possenti dalla Curva “Andrea Costa” in trasferta, alcuni anche secchi, come “Forza Bologna! Vinci per noi! Forza Bologna Bologna olé!”. Durante il primo tempo si assiste allo scoppio di almeno tre bombe carta. Nel secondo tempo specialmente, il tifo diminuisce di intensità, vi è qualche pausa fisiologica, ma visivamente è sempre egregio, con l’accensione di diversi fumogeni e lo sventolio di alcuni bandieroni, ed il colore certo non manca, con le pezze tutte al loro posto. Il forcing finale del Bologna alla ricerca del gol vittoria tiene col fiato sospeso la curva bolognese, ma la spinta resta importante, e quando in pieno recupero la squadra viene a capo della strenue difesa empolese, il popolo rossoblù si scatena, esplodendo ed impazzendo letteralmente, lasciandosi andare a scene di giubilo, all’accensione di alcuni fumogeni ed a cori davvero alti, come il “Alé alé, alé Bologna alé alé, alé Bologna alé alé”, in salsa brasiliana, cantato un po’ da tutti. Per continuare un sogno ad occhi aperti da cui nessuno vuole essere svegliato, in questo anno davvero particolare che può riservare al Bologna il quarto posto e quindi la prestigiosa qualificazione alla Champions League. Il livello del tifo bolognese è quest’oggi da ritenersi molto buono. Voto: 8-.

Anche il tifo empolese parte bene ed in maniera convincente, col coro “Forza azzurro alé gli ultrà son qui con te, ovunque giocherai…”, per proseguire con “Empoli alé alé canto solo per te, sempre ti sosterrò e mai ti lascerò…”. Dopo poco l’inizio viene esposto lo striscione “Ciao Franca”, la madre di un noto esponente dei “Desperados Empoli” purtroppo scomparsa. Poi verso il quarto d’ora, nel settore degli “Ultras Empoli”, spunta una bandiera col volto di Carlo Castellani, al quale è dedicato lo stadio, leggenda dell’Empoli degli anni ’30, eroe empolese che morì per la sua fede antifascista nel campo di concentramento di Mauthausen, accompagnato dalla scritta “Carlo Castellani simbolo della città”. Come sempre alcuni cori vengono davvero bene, come il “Lotta con il cuor fino al novantesimo…” e “Non c’è diffida che ci fermerà, della Maratona siam gli ultrà”, altri davvero male, come il “Forza Azzurro! Vinci per noi!”. Alla balaustra verso il confine con la Curva Sud, viene esposto lo striscione “Beppino love Gruppo Zuffa”, con “love” fatto con il cuore rosso, Gruppo del quale Roberto Maestrelli, per tutti “Beppino”, tragicamente scomparso l’8 marzo scorso, era l’esponente di spicco. Non si sa per ora se il Gruppo verrà ricostituito in suo onore, chissà, forse no, ma sarebbe bello. Al centro del settore dei padroni di casa si rivede anche dopo svariato tempo la pezza del “Cattivik 1997”, sottogruppo dei “Desperados”, con accanto un “Lore con noi”. Purtroppo, nel lasso di tempo in cui anche l’Empoli cerca di essere pericoloso, provando a vincere la gara, vengono fatti i cori per i diffidati, legittimi sì, ma che in quel momento, forse dovevano lasciare spazio a veri e propri cori di incitamento. Cosa che avverrà più tardi, con l’Empoli in trincea. Verso la fine della partita la Maratona cerca quindi comunque, con lo stesso impegno che ci stanno mettendo i giocatori azzurri in campo, di tenere a galla l’Empoli, ed alcuni cori, tipo “Empoli calcio…” e “Per sempre accanto a te, ovunque andrai non ti lascerò mai…”, vengono davvero bene. La Maratona cerca di esorcizzare gli attacchi del Bologna, squadra che si dimostra davvero forte, ma invano. Maratona piuttosto colorata, che anche oggi sventola almeno cinque-sei bandieroni, con le solite lamentele di chi vuole vedere bene la partita, scambiando lo stadio per un teatro. Spuntano qua e là bandiere della Palestina. Presenti anche oggi alcuni esponenti dei gemellati della Curva Sud Montevarchi. Le due tifoserie per lo più si ignorano, a parte un “Chi non salta è un bolognese”, peraltro timido, della Maratona, ma a fine partita, con gli animi surriscaldati, fra i due settori non se le mandano certo a dire. Anzi, un bolognese capitato forse per sbaglio in Maratona, si lascia andare ad una smodata esultanza al gol del suo Bologna, cosicché, indicato ed accerchiato viene difeso dalle forze dell’ordine, ma per il soggetto scatterà quasi sicuramente il Daspo. Il livello del tifo empolese è da considerarsi questa sera piuttosto buono. Voto: 7-.

Uno sguardo altrove : Al sabato pomeriggio alle 15 si gioca MONZA-CAGLIARI, coi tifosi sardi che sono tantissimi, circa 2.500, in pratica occupando tutto il settore ospiti, con al centro la pezza “Sconvolts Cagliari 1987”. Ovunque presente lo striscione “Sempre con te”, bella la pezza “Cagliari Club Romagna Movimento Rossoblù”. Belli compatti eseguono diversi bei battimani, con tanti striscioni dei clubs e bandiere della Sardegna. Grande il loro tifo, con cori tipo “Alé Casteddu alé alé alé, alé Casteddu alé alé alé…”. Molti i cagliaritani che avevano caricato la squadra durante l’allenamento prima della trasferta. Purtroppo per loro dopo una striscia di quattro risultati utili consecutivi viene una pesante sconfitta. Ben lungi dall’essere piena la Curva “Pieri” di casa, ma il tifo certo non manca, è buono anche il loro tifo, accendono alcuni fumogeni bianchi e rossi. Pensano solo a tifare, sempre, mai un’offesa verso gli avversari. 14.145 spettatori ufficiali. Di sabato alle 15 si gioca anche UDINESE-TORINO. I granata non sono tanti, ma la presenza è sufficiente visto che stanno ancora protestando per la pioggia di diffide che li ha colpiti. Poco colorati, sempre presente lo stendardo “Pralungo c’è”, ma combattivi, specie nel finale quando si alza “Forza Toro granata olé, forza Toro granata olé…”. Gli udinesi eseguono una sciarpata che per la verità non riesce molto bene, ma offrono abbastanza colore. Escono dallo stadio anzitempo, almeno 10 minuti prima del fischio finale, per contestare la squadra. La curva parla di protesta comprensibile, dopo quest’altra sconfitta e chiede un incontro. In Lazio-Udinese dell’11 marzo scorso erano affiancati dagli amici romanisti con tanto di pezza. Spettatori 20mila circa. L’anticipo delle 18 del sabato è SALERNITANA-LECCE, coi salentini a cui è stata vietata la trasferta dopo i fatti di Lecce dell’andata, divieto per i residenti in Puglia di acquistare il biglietto nel mirino di striscioni all’esterno dei rispettivi stadi. A lecce si legge “Trasferta vietata violenza rimandata”, a Salerno “Dovresti festeggiare per questa decisione, alla rotatoria non sei sceso dal furgone”. Nei giorni precedenti la sfida esposta, sempre a Salerno fuori lo stadio, la scritta polemica verso la Società “I risultati sono sotto gli occhi di tutti, del domani nessuna certezza…Iervolino ora pretendiamo chiarezza” (presidente della Salernitana). L’’Arechi’ è oggi mezzo vuoto ma la “Curva Sud Siberiano” garantisce la solita spinta ed il solito incitamento, parte bene il tifo granata con cori alti, ma purtroppo per loro non basterà ed arriva l’ennesima sconfitta.

L’anticipo del sabato sera alle 20,45 è FROSINONE-LAZIO. Indifferenza tra le due fazioni, con le rispettive squadre in crisi, ma oggi la spunterà la Lazio 2-3, guidata da Martusciello in panchina in attesa di Tudor. Buono il tifo laziale, settore ospiti pieno, vista la vicinanza. Tra i primi cori “Aprite le porte che stiamo arrivando, noi siamo i biancoblù…”. Tifo buono anche dei ciociari, soprattutto è buona la partenza, accesi fumogeni dopo l’1-0, sventolano alti diversi bandieroni. Alle fine squadra applaudita che va sotto la curva. Circa 16mila gli spettatori ufficiali. L’abituale lunch-match domenicale è JUVENTUS-GENOA, con gli ultras genoani assenti a Torino, con tanto di comunicato diramato, date le assurde modalità per l’acquisto del tagliando nel settore ospiti e le folli disposizioni relative all’ingresso di megafoni, striscioni, bandiere e quant’altro. Caricano la squadra al campo di allenamento prima della partenza per Torino. In settimana ricordato un ultrà scomparso, con lo striscione in città “Il tuo ricordo mai svanirà per noi sei sempre qua Ciccio vive”. Solito buon tifo della Sud juventina, con tantissime pezze, tanti tricolori, ed al secondo anello lo striscione “Torino” con scritta nera su sfondo arancione. Contro l’Atalanta, domenica 10 marzo scorso, striscione dedicato a mister Allegri “Solo tu 1.000 e più…immenso Allegri”, riferito ai più di mille punti ottenuti in carriera in Serie A dal “Conte Max”. Squadra fischiata a fine partita per uno 0-0 alquanto deludente. 40.098 gli spettatori ufficiali. Alle 15 domenicali si gioca HELLAS VERONA-MILAN, una partita piuttosto divertente, coi rossoneri che prendono l’intero settore ospiti e che formano l’ormai classico “muro nero” e la solita stendardata, accompagnata da qualche bandierone. Le due tifoserie paiono in buona forma ed è un batti e ribatti continuo. Il Gruppo di casa della Tribuna Est, nei Distinti al confine con la Nord, accende fumogeni giallo-blu ad inizio gara. Si parte subito con offese reciproche, da parte milanista anche un “Tornerete in Serie B” al quale la Sud veronese risponde con l’ironico “Vincerete il Tricolor”. E ancora “Aprite le parte che passano i gialloblù”, “Non vi lasceremo mai SOLI…”, ecc. I milanisti rispondono con “Forza Milan! Milan campione” e altri cori. E’ un bel duello, alla pari, ma in campo vincerà il Milan. 26.165 gli spettatori ufficiali.

Alle 18 si gioca ROMA-SASSUOLO. Emiliani intorno alle 35 unità, collocati in Tribuna Montemario, per lasciare a disposizione dei romanisti il settore ospiti, Distinti Nord. Record di presenze per quest’anno all’’Olimpico’ con 66.871 spettatori ufficiali. La Curva Sud celebra mister Daniele De Rossi con il lungo striscione “DDR: giocatore, capitano, allenatore…mai finirà questo amore!” con attorno tanti bandieroni, e l’anniversario della morte di Giuliano Taccola, con un mega-stendardo tenuto aperto per tutta la partita. Per il resto, molti striscioni di commemorazione e incoraggiamento per le più varie ragioni. Il tifo oggi rientra nell’ordinaria amministrazione. In Atletico Madrid-Inter, ritorno Ottavi di finale di Champions League, del 13 marzo scorso, appare nella curva spagnola una bandiera della Roma. Striscione su un cavalcavia cittadino nei giorni scorsi: “11-3-1973: quella che tu chiami ‘scelta’ fu una resa, la tua ex curva noi ce la siamo presa!”. Alle 18 si doveva giocare anche ATALANTA-FIORENTINA, ma è stata RINVIATA a data da destinarsi, per un infarto che ha colto il Direttore Generale della Fiorentina Joe Barone in albergo: le sue condizioni sono purtroppo critiche. Posticipo della domenica sera e big-match della 29^ giornata è INTER-NAPOLI. Per i tifosi napoletani residenti in Campania, visto la partita a rischio incidenti, è stata vietata la trasferta. Comunque il Napoli può contare su quasi mille tifosi sparsi per l’Italia. Massiccia la presenza partenopea a Barcellona in Champions League, ritorno Ottavi di finale, il 12 marzo scorso, mentre il 13, sempre in Champions, è stata ancor più partecipata la presenza interista con l’Atletico a Madrid. Il tifo interista stasera è come al solito molto convincente, massiccio e intenso. Come nell’ultima partita in casa viene esposto solo lo striscione “Curva Nord Milano 1969”. Arrivo del pullman della squadra interista a San Siro tra ali di folla, davanti al mezzo viene esposta la grossa scritta “Fieri di voi”. A ragione visto che la sconfitta per 2-1 ai supplementari, poi 5-3 ai rigori, di Madrid in Champions, un’autentica battaglia, non macchia la bella stagione interista, con lo Scudetto della seconda stella messo in ghiaccio, nonostante il mezzo passo falso di oggi, 1-1 coi campioni d’Italia in carica.