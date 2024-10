L’ex allenatore della Nazionale albanese, Christian Panucci, parla ai taccuini di “Tuttosport” del difensore azzurro Ardian Ismajli.

“Ismajli lo conosco bene da tanti anni: è diventato uno dei migliori difensori della Serie A ed è un ragazzo eccezionale. Lo ritengo pronto per fare il salto in un grande club. Non mi meraviglia affatto che la Juventus lo stia seguendo. Sarebbe un innesto molto utile ai bianconeri. Ardian si merita una chance del genere”

“Può tranquillamente giocare sia in una difesa a quattro sia a tre. Ha una buona tecnica e un ottimo senso della posizione, che gli consentono di fare il centrale di destra o di sinistra in una linea a quattro come succede in Nazionale. Al tempo stesso può ricoprire ottimamente pure il ruolo di marcatore di destra nella retroguardia a tre come accade all’Empoli. E’ pronto per una big. È diventato un difensore affidabilissimo e ha fatto un’ascesa incredibile in questi anni, imponendosi come uno dei migliori centrali del nostro campionato. Anche a livello temperamentale è molto solido: sia per bravura sia per serietà sarebbe perfetto per lo stile Juve. Inoltre è un ragazzo molto serio, uno di quelli con la testa sulle spalle e che se ti danno una parola, la mantengono.”