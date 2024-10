In precedenti articoli di questa rubrica abbiamo sinteticamente raccontato le origini del calcio. Ci occupiamo adesso di quegli Organismi italiani ed internazionali che governano il calcio regolandone e disciplinandone lo svolgimento dei vari Campionati e Tornei e stabilendone le regole.

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO (FIGC)

La Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) si costituì a Torino il 26 marzo 1898 con il nome di Federazione Italiana del Football (FIF) e nello stesso anno organizzò il primo campionato italiano di calcio: si trattò di un torneo disputatosi a Torino in una sola giornata, che venne vinto dal Genoa.

Venne riconosciuta nel 1905 dalla FIFA e, sempre in quell’anno, spostò la propria sede da Torino a Milano. Ne 1909 cambiò denominazione nell’attuale Federazione Italiana Giuoco

Nel 1926 la sede venne trasferita a Bologna, dove restò per tre anni, per lo spostamento definitivo nel 1929 a Roma dove ha sede ancora oggi.

Fanno parte della Federcalcio la Lega Nazionale Professionisti Serie A, la Lega Nazionale Professionisti Serie B, la Lega Italiana Calcio Professionistico e la Lega Nazionale Dilettanti alle quali è data l’organizzazione dei campionati e coppe professionistici e dilettantistici, l’Associazione Italiana Arbitri, come designatrice delle terne arbitrali degli incontri, le componenti tecniche (Associazione Italiana Calciatori e Associazione Italiana Allenatori Calcio), il Settore Tecnico e il Settore Giovanile e Scolastico. Inoltre, sono istituite la Divisione Serie A Femminile Professionistica, la Divisione Serie B Femminile e la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale. Infine, tramite il Club Italia, la Federcalcio coordina la gestione delle attività delle squadre nazionali di calcio, calcio a 5 e beach soccer.

LEGA SERIE A

La Lega Serie A è il risultato di una scissione della Leha Nazionale Professionisti. Quest’ultima fu istituita il 16 maggio 1946 alla presenza di 16 delegati di Serie A e 11 di Serie B e se ne fissa la sede a Milano.

Nel 2009 la Lega viene commissariata fino a settembre quando viene eletto Presidente Maurizio Beretta. Con lui avviene la svolta storica nel rapporto tra Serie A e Serie B, che dal 1° luglio 2010 prendono formalmente una propria autonoma identità dando vita a due Leghe separate. La Lega Serie A organizza il Campionato di Serie A maschile, la Coppa Italia, la Supercoppa italiana, il Campionato Primavera 1, la Coppa Italia Primavera e la Supercoppa Primavera.

UEFA

La Union of European Football Associations nacque il 15 giugno 1954 a Basilea, Svizzera, per iniziativa delle federazioni calcistiche francese, belga e italiana. La sede fu Parigi fino al 1959, anno in cui la UEFA si spostò a Berna. Dal 1995 la UEFA ha sede sempre in Svizzera, ma a Nyon. All’inizio la UEFA raggruppava 25 federazioni; oggi sono 55.

Le UEFA organizza:

COMPETIZIONI PER SQUADRE NAZIONALI (tra parentesi l’anno di inizio)

COMPETIZIONI PER CLUBS (tra parentesi l’anno di inizio)

FIFA

La Fédération Internationale de Football Association fu fondata a Parigi il 21 maggio 1904 e si occupa dell’organizzazione di tutte le manifestazioni intercontinentali del calcio, del calcio a 5 e del beach soccer. La naifestazione più importante è il campionato mondiale di calcioche viene disputato ogni quattro anni dal 1930, eccetto che per il 1942 e il 1946 a causa della seconda guerra mondiale. E’ la FIFA che sceglie il paese organizzatore che ospita la fase finale della manifestazione.

COMPETIZIONI PER SQUADRE NAZIONALI (tra parentesi l’anno di inizio

COMPETIZIONI PER CLUBS (tra parentesi l’anno di inizio)

IFAB

L’ International Football Association Board (IFAB) fu istituito a Londra nel 1886. E’ composto di otto membri, quattro nominati dalla FIFA e quattro designati dalle federazioni calcistiche del Regno Unito (Scozia, Galles, Inghilterra e Irlanda del Nord). E’ un organismo indipendente dalla FIFA e da tutte le Federazioni ed ha il potere di stabilire qualsiasi modifica e innovazione delle regole del gioco del calcio a livello internazionale e nazionale, vincolando alla loro osservanza tutte le federazioni, organizzazioni e associazioni calcistiche, che svolgono il calcio a livello professionale e dilettantistico, escluso il solo livello amatoriale. Ogni modifica o integrazione alla disciplina calcistica deve essere approvata con i 3/4 dei consensi, quindi con 6 voti su 8. E’ chiaro che, essendo la composizione dell’IFAB composta anche di 4 membri designati dalle Federazioni nessuna decisione di modifica del regolamento calcistico può essere adottata senza il placet della FIFA e di almeno 2 federazioni britanniche. Questo sistema di votazione è stato più volte e da più parti criticato ma è ancora in essere.