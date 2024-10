P A R M A 1 E M P O L I 1

34′ Aut Coulibaly, 80′ Charpentier

Al “Tardini” finisce 1-1 la gara con gli azzurri che tornano a muovere la classifica dopo due sconfitte. Vantaggio azzurro, nel primo tempo, grazie ad un autogol di Coulibaly che anticipa Fazzini, il pareggio parmense nel secondo tempo con Charpentier. Poteva andare decisamente peggio, va detto, perché un minuto dopo il pareggio del Parma, i ducali beneficiano di un calcio di rigore (fallo di Vasquez su Almqvist) che per nostra fortuna Bonny spara sulla traversa. Da evidenziare anche che, nel primo tempo con l’Empoli in vantaggio, una traversa l’aveva presa anche l’ex Cancellieri. Era importante oggi tornare a far punti e questo è stato fatto, con alla fine la solita prestazione di cui poter essere onestamente soddisfatti. Se escludiamo l’azione che porta al rigore del Parma, in fase difensiva la squadra ha offerto la solita prestazione di solidità ed attenzione (con anche un paio di belle parate di Vasquez), con poi quel qualcosa in più che si è visto in fase di sviluppo. Al di là del gol, oggi segnato, si sono viste delle trame interessanti in fase offensiva; ovviamente, sotto questo aspetto, ci sono però dei margini di miglioramento che vanno colmati. Un Empoli ben messo in campo ed in controllo per quasi tutto il primo tempo, qualche sofferenza in più la registriamo nella ripresa dove, forse, la differenza a vantaggio del Parma la fanno i cambi. Un passo avanti per quel Solbakken che era stato messo sotto la lente d’ingrandimento nelle ultime uscite, l’azione del gol azzurro parte dai suoi piedi. Un punto per uno che non scontenta nessuno per quanto visto in campo e rende ancor più “gentile” il festeggiamento per i quaranta anni del gemellaggio tra le due tifoserie.

PARMA (4-2-3-1) : Suzuki; Coulibaly, Del Prato, Balogh, Valeri; Bernabè (84′ Mihaila) Hernani (55′ Keita); Man (46′ Charpentier), Sohm, Cancellieri (55′ Almqvist); Bonny (84′ Camara)

A Disp: Chichizola, Corvi, Valenti, Leoni, Di Chiara, Estevez, Hainaut, Benedyczak, Anas.

Allenatore: Fabio Pecchia

EMPOLI (3-4-2-1) : Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi (79′ Maleh) Anjorin (68′ Henderson) Pezzella; Fazzini (79′ Haas), Solbakken (90′ Ekong) ; Colombo (68′ Pellegri)

A Disp: Seghetti, Brancolini, Sambia, Cacace, De Sciglio, Tosto, Marianucci, Belardinelli, Konate.

Allenatore: Roberto D’Aversa

ARBITRO: Sig. La Penna di Roma. Assistenti: Giallatini/Colarossi. VAR: Marini/Camplone.

Ammoniti: 15′ Del Prato (P), 20′ Anjorin (E), 49′ Hernani (P), 67′ Ismajli (E), 70′ Grassi (E), 82′ Vasquez (E), 91′ Balogh (P), 91′ Pellegri (E), 92′ Sohm (P).

LIVE MATCH

94′- Arriva il triplo fischio di La Penna, gli azzurri interrompono la serie di due sconfitte consecutive cogliendo un buon punto al “Tardini” contro il Parma per 1-1. Le due squadre si sono divise i due tempi, si è fatta preferire la squadra di D’Aversa nel primo tempo meritatamente chiuso in vantaggio, per effetto dell’autorete di Coulibaly. Nella ripresa è cresciuta di molto il ritmo e l’intensità del Parma, gli azzurri hanno faticato fino a subire il pareggio all’80’ di Charpentier. Dopo pochi minuti sono stati graziati da Bonny che ha calciato sulla traversa il penalty assegnato per fallo di Vasquez su Almqvist.

92′- Ammonito Sohm per fallo su Maleh.

91′- Fioccano i gialli anche Pellegri si vede sventolare il cartellino sotto il naso

91′- Finisce nella lista dei cattivi anche Balogh per un fallo nella metà campo del Parma

90′- Ultimo cambio per D’Aversa: Ekong per Solbakken.

90′- Assegnati quattro minuti di recupero.

89′- Charpentier! l’attaccante del Congo da ottima posizione non inquadra la porta

88′- Lungo possesso palla del Parma, Almqvist a pescare Charpentier che scarica per Mihaila che non trova la porta da ottima posizione. Pezzella spedisce in angolo.

86′- Continua a premere la squadra di casa, gli azzurri appaiono in debito di ossigeno. C’è da soffrire in questo finale.

84′- Ultima i cambi Pecchia: Mihaila e Camara per Bernabè e proprio Bonny.

83′- Traversa!!!!! il francese spiazza il portiere azzurro ma colpisce il legno.

83′- Bonny contro Vasquez.

82′- Rigore per il Parma, Vasquez costretto a stendere Almqvist. Giallo per il portiere colombiano dell’Empoli

80′- La pareggia il Parma, cross di Valeri che attraversa l’area azzurra. Charpentier controlla e di destro supera Vasquez vanamente proteso sulla sua sinistra

79′- Mette forze fresche D’Aversa: Maleh ed Haas per Grassi e Fazzini.

78′- Fazzini commette fallo su Bernabè nella metà campo dell’Empoli

77′- Impreciso il suggerimento di Bonny direttamente sul fondo. Vasquez con calma si accinge al rinvio.

76′- Rimessa laterale in favore dell’undici di D’Aversa. Recupera palla il Parma, ottima la lettura di Grassi abile a sradicare palla dai piedi di Sohm.

75′- Fazzini in verticale per Pellegri anticipato da Keita.

73′- Contropiede dell’Empoli, Pellegri conduce la transizione ma viene fermato da Del Prato. Poco determinato è apparso l’attaccante di proprietà del Torino.

71′- Punito il fallo in attacco di Charpentier ai danni di Ismajli. Punizione per gli azzurri. E’ una gara molto intensa sotto il piano dell’aggressività e dell’intensità, spinge con maggiore continuità e convinzione la squadra di casa.

70′- Ammonizione piuttosto singolare ai danni di Grassi.

68′- Doppio cambio operato da D’Aversa: Pellegri ed Henderson per Colombo ed Anjorin

67′- Suzuki rischia tantissimo entrando in contatto con Colombo. Il direttore di gara dopo un breve check con il Var ha lasciato proseguire.

67′- Secondo giallo per gli azzurri stavolta ne fa le spese Ismajli.

66′- Vasquez con coraggio allontana il cross di Bonny. Il portiere azzurro finisce a terra in seguito alla carica di Charpentier.

65′- Sohm attacca centralmente ma il suo suggerimento per Bonny è troppo lungo.

64′- Esce palla al piede la squadra azzurra nella metà campo ducale. Anjorin commette fallo in attacco.

63′- Vasquez! reattivo il portiere azzurro a disinnescare la velenosa traiettoria di Bernabè sulla punizione susseguente.

62′- Goglichidze stavolta è costretto al fallo su Bonny.

61′- Coulibaly spinge Fazzini, importante punizione guadagnata dagli azzurri.

59′- Fazzini si fa soffiare palla da Almqvist, ripartenza del Parma in campo aperto: ottima chiusura di Goglichidze con gli azzurri posizionati non bene nella circostanza.

58′- Si interrompe la manovra dei padroni di casa con un errore di misura marchiano di Koulibaly. Gli azzurri conquistano una rimessa laterale.

56′- Destro velenoso di Bonny deviato in angolo da Vasquez.

55′- Doppia sostituzione effettuata dal Parma: Keita ed Almqvist per Hernani e l’ex Cancellieri

53′- Nulla di fatto dal successivo tiro dalla bandierina. Si riparte da Vasquez.

52′- Ismajli interviene in anticipo su Valeri, La Penna assegna il corner. Proteste degli emiliani che chiedevano il fallo dell’albanese. Sugli sviluppi del corner ci prova Valeri, il suo sinistro viene deviato in angolo

51′- Arriva in ritardo Cancellieri su Ismajli, punizione per gli azzurri.

49′- Hernani è il secondo ammonito del Parma, sanzionato il suo intervento lungo l’out destro gialloblù ai danni di Pezzella.

48′- Dalla bandierina Fazzini il suo destro troppo alto e lungo per i compagni. Intanto si fa sentire il “Tardini” in queste prime battute della ripresa.

47′- Gyasi per Fazzini chiude Sohm, sul proseguo dell’azione Solbakken procura il primo angolo della ripresa per gli azzurri.

46′- Colombo se ne va sulla destra all’altezza del vertice destro dell’area, scarico per Anjorin: il destro dell’inglese sorvola la traversa.

46′- Il Parma muove il primo pallone della Ripresa. Pecchia ha operato un cambio: Charpentier per Man.

2° Tempo

46′- Si va all’intervallo al “Tardini” con gli azzurri meritamente in vantaggio per 1-0 ai danni del Parma. La squadra di D’Aversa si è fatta preferire sul piano della manovra e della compattezza, sbloccando la partita in maniera si fortunosa ma al termine di una manovra lineare. Padroni di casa pericolosi nel finale con l’ex Cancellieri che ha colpito una traversa.

45′- Assegnato un minuto di recupero.

44′- Goglichidze non si da irretire dalle ripetute finte di Bonny, gli toglie la sfera e subisce fallo.

43′- Cancellieri! sinistro improvviso dell’ex di turno che colpisce la traversa.

41′- Eccesso di confidenza di Grassi che perde palla nella metà campo azzurra, poi però il Parma il Parma non ne approfitta e Fazzini attende l’uscita del pallone.

39′- Pezzella da sinistra, il suo cross sul quale non arriva Colombo. Tiene viva l’azione Gyasi, la rimette in area chiude Del Prato. Ma i padroni di casa sembrano in affanno.

38′- Lungo lancio di Viti per Colombo, chiuso in fallo laterale da Balogh.

36′- Prova a reagire il Parma, lungo cross di Valeri bloccato in presa alta da Vasquez.

34′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL gli azzurri chiudoni una bellissima azione iniziata da Solbakken per Colombo abile a trovare la sovrapposizione di Gyasi. Il suo servizio a pescare Fazzini anticipato da Coulibaly che manda la palla nella propria porta.

33′- Sventagliata di Bernabè a premiare il taglio di Valeri anticipato da Vasquez.

31′- Sull’altra sponda Goglichidze concede un nuovo tiro dalla bandierina al Parma. Hernani dalla bandierina, allontana sul primo palo Gyasi.

30′- Grassi conduce la transizione per Solbakken ma il norvegese pasticcia favorendo i difensori del Parma.

29′- Traversone da sinistra di Pezzella piuttosto telefonato. La fa sua in comoda presa alta Suzuki.

28′- Strappo di Fazzini sulla sinistra mette il cross basso in area intercettato da Del Prato.

27′- Ismajli allontana di testa in fallo laterale, impreciso stavolta nella chiusura il difensore azzurro.

26′- Fondamentale la deviazione di Viti sul destro di Bonny.

25′- Combinazione Man-Bonny anticipato da Ismajli. Sul proseguo dell’azione viene sanzionato l’intervento di Pezzella.

24′- Fazzini servito da Pezzella il suo tiro da fuori bloccato a terra da Suzuki.

23′- Gli azzurri riescono ad inaridire le fonti di gioco degli avversari giocando con ordine nella metà campo avversaria. Alla squadra di D’Aversa è mancato un pizzico di incisività negli ultimi sedici metri.

21′- Goglichidze stende Cancellieri, la palla arriva a Valeri. il suo cross attraversa tutta l’area azzurra non trovando compagni.

20′- Primo giallo anche nelle file degli azzurri ne fa le spese Anjorin.

19′- Solbakken punta Valeri il suo cross troppo lungo per i compagni in area di rigore.

17′- Altra uscita avventurosa di Suzuki la palla di Gyasi per Colombo che controlla la sfera nell’area emiliana, allontana Balogh.

16′- Cross di Fazzini sul quale va a vuoto Suzuki, con la porta vuota Pezzella non inquadra lo specchio.

15′- Spende un giallo Del Prato per fermare Fazzini lungo l’out sinistro.

14′- Combinazione Man-Coulibaly ma il cross del francese viene addomesticata da Vasquez.

12′- Bella lettura in fase di non possesso di Fazzini, può ripartire l’azione degli azzurri.

11′- Vasquez! il portiere colombiano si oppone alla conclusione di Bonny, poi viene fischiato un fallo in attacco ai padroni di casa.

9′- Gara subito vibrante fin dalle prime battute, le due squadre si affrontano a viso aperto senza troppi fronzoli.

8′- Sull’altra sponda Gyasi scherma l’ex Cancellieri: secondo angolo anche per il Parma.

6′- Fazzini in percussione viene fermato da Sohm, si interrompe una interessante ripartenza in campo aperto per l’Empoli.

5′- Sul nuovo tiro dalla bandierina per gli azzurri ha calciato Fazzini sul primo palo, l’incornata di Colombo fuori misura.

4′- Pareggia il contro dei corner la squadra di D’Aversa nelle vesti di uno dei tanti ex di giornata.

2′- Le due squadre sono aggressive nella zona nevralgica del campo.

1′- I ducali si conquistano il primo angolo della partita.

1′- Il primo pallone del confronto viene giocato dagli azzurri.

0′ – Azzurri in campo con la formazione annunciata ieri alla vigilia.

1° Tempo