INTER 0 EMPOLI 0

MARCATORI:

INTER: 1 Calligaris, 2 Aidoo, 3 Cocchi, 4 Zanchetta, 5 Alexiou, 10 Quieto, 11 Spinacce, 16 Venturini, 24 Re Cecconi, 29 Topalovic, 30 De Pieri

A disposizione: 12 Taho, 21 Zamarian, 6 Maye, 8 Zarate, 9 Lavelli, 13 Kangasniemi, 17 Motta, 19 Della Mora, 22 Tigani, 25 Zouin, 31 El Mahboubi

ALL.Andrea Zanchetta

EMPOLI: 52 Versari, 2 Moray, 3 Majdandzic, 4 Bacci, 8 Bacciardi, 18 Lauricella, 27 Matteazzi, 33 Mannelli, 89 Campaniello, 91 Rugani, 99 Gravelo

A disposizione: 43 Poggiolini, 6 Asmussen, 9 Akpa, 10 Cesari, 11 Monaco, 15 Falcusan, 17 Blazic, 21 Trdan, 35 Tavernini, 96 Orlandi, 97 Olivieri

ALL. Alessandro Birindelli

Arbitro: Alberto Poli

Assistenti: Scribani, Martinelli

Ammoniti:

Espulsi:

LIVE

PRIMO TEMPO

1′: Inizia Inter- Empoli !

3′: Subito grande intensità da parte delle due squadre

4′: Occasionissima per Gravelo! Il brasiliano si ritrova solo all’altezza del dischetto dopo un cross teso di Campaniello ma in allungo non trova la porta

7′: Ci prova dalla distanza il 10 nerazzurro Quieto, tiro deviato che finisce in angolo

10: Stavolta tenta il tiro da fuori De Pieri con la palla che viene deviata e finisce ancora in angolo