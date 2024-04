Quella di sabato sarà sicuramente una partita speciale per Elia Caprile. Oltre a festeggiare le 100 presenze tra i professionisti, il portiere azzurro andrà di fatto a sfidare il proprio futuro. Caprile, come noto, è ad Empoli ma in prestito secco dal Napoli e da sotto il Vesuvio sono certi che il prossimo anno difenderà la porta partenopea. Intorno a Meret, nonostante lo scudetto vinto, non c’è mai stata una fiducia blindata, e la prossima estate potrebbe vedere anche una separazione tra le parti.

Quello che è sicuro è che il Napoli, indipendentemente da chi sarà la guida tecnica, vorrà provare e studiare attentamente le doti del portiere, e soltanto a fine mercato, motivo per cui l’Empoli non potrà ancora contare su di lui, prenderà una decisione definitiva.