Primavera 1 TIMVISON Trofeo Giacinto Facchetti

5a Giornata

Domenica 2 ottobre 2023 – ore 11.00



EMPOLI 4 FROSINONE 0

.54′

17′ e 35′ Corona (E) – 47′ Nabian (E) – 49′ Sodero (E)

EMPOLI: 1 Seghetti 7 Barsi 16 Stassin 28 Indragoli (cap) 55 Mannelli (75′ Majdandzic) 37 Kaczmarski 80 Vallarelli (28′ De Ferdinando) 6 Bacci (75′ Stoyanov) 10 Sodero (75′ Ansah) 87 Nabian 9 Corona (60′ Bocci)

A disposizione: 13 Vertua 22 Gaj 3 Majdanzic 8 Stoyanov 11 Bocci 17Ansah 21 De Ferdinando 22 Beyahia 29 Tosto 96 El Biache 98 Dragoner



Allenatore: Alessandro BIRINDELLI

FROSINONE: 39 Avella 4 Macej (46′ Severino) 5 Kamensek (cap) 9 Voncina (Cichero) 10 Milazzo (80′ Stoyanov) 17 Mezas (67′ Antoci) 23 Dixon 27 Boccia 31 Giunashvili 41 Cisse 46 Paura (87′ Stefanelli)

A disposizione: 44 Lagonigro 2 Romano 3 Stefanelli 6 Severino 7 Romano 11 Totti 16 Molignano 18 Cichero 33 Stoyanov 96 Amerighi 99 Antoci

Allenatore: Angelo Adamo GREGUCCI

Arbitro: Sig. Filippo GIACCAGLIA (Jesi)

Assistenti: 1° Ass. Sig. Edoardi Maria BRUNETTI (Milano) – 2° Ass. Sig. Bruno GALIGANI (Sondrio)

AMMONITI: 15′ Giunashvili (F) – 40′ Stassin (E) – 65′ Sodero (E) – 69′ acci (E)

ESPULSI: Nessuno

L’Empoli si presenta con un nuovo disegno tattico, difesa a quattro (Barsi, Stassin, Mannelli, Indragoli) , 3 acentrocampo Sodero dietro Nabian e Corona. La partita inizia con un Frosinone coraggioso che tenta (inutilmente) di creare grattacapi alla retroguardia azzurra. Ma al primo affondo l’Empoli passa con corona e trova il raddoppio dopo pochi minuti. Da quel momento la gara è in discesa. La ripresa vede ancora due gol. Il Frosinone visto oggi a Petroio è sembrato poca cosa per un Empoli che, senza strafare, a portato a casa tre punti che la vedono affcacciarsi verso i quartieri alti della classifica. Non il miglior Empoli della stagione, va detto, con qualche imprecisione di troppo ed, a volte, con eccessiva fretta nello sviluppo della manovra ma una squadra che si conferma solida e cinica quanto basta, con un Corona bomber (cinque le reti fino ad ora realizzate). Il Frosinone ha fatto molto possesso palla mon ha mai creato problemi a Seghetti. Sabato prossimo gli azzurri saranno a Verona a cercare conferme.

LIVE MATCH

1° Tempo

3′: ilprimo tiro verso la porta è del Frosinone con Cisse, alto

8′: occasione per l’Empoli, da un traversone da sinistra di Nabian va di testa Sodero che appoggia a Corona davanti alla porta, tiro a botta sicura, respinge un difensore sella linea

15′: Nabian supera sulla destra Giuashvili che cadendo rende il pallone con le mani, l’arbitro non dà il vantaggio, punizione ed ammonizione del difensore gialloblu

17′ : GGGGGGOOOOOLLLLLLL

Sodero lancia Corona che si porta davant a Avella, trova una prima respinta ma poi è di nuovo sulla palla ed insacca a porta vuota

26′: azione in velocità degli azzurri conclusa con un tiro dal limite di Sodero, alto

28′: esce Vallarelli per infortunio, entra De Frdinando

35′: GGGGGOOOOOOLLLLLLLLL

Sodero vince un contrasto sulla destra, appoggia dal fondo a Corona che al volo di piatto infila l’incrocio dei pali

Concessi 2′ di recupero

Fine del primo tempo

2° Tempo

Inizia la ripresa, due cambi nel Frosinone

2′: GGGGOOOOOOOLLLLLLL

Bella imbucata di Kaczmarski per Nabian che brucia la difesa del Frosinone e insacca con un diagonale sotto il “sette”

4′: Corona in area controlla il pallone , viene spinto da dietro da Boccia, è rigore

GGGGGGGOOOOOOOLLLLLLL

Sul dischetto va Sodero, rasoterra che Avella respinge, è svelto il n. 10 azzurro che si impossessa del pallone ed appoggia in rete

15′: Birindeli sostituisce un naclusionebian, contrastato al momeno della conervoso Corona con Bocci

30′: tre cambi per l’Empoli: fuori Bacci, Mannrelli e Sodero, dentro Stoyanov, Majdandzic, Ansah

34′: grande palla di Ansah pr Nabian, contrastato al momento del tiro

36′: Ansah al tiro, ribattutoian che da dentro l’area

39′: occasione per Nabian che, da dentro l’area del Frosinone, da solo, spara alto

Concessi 3′ di recupero

FINE!!!!