Primavera 1 TIMVISON Trofeo Giacinto Facchetti

21a Giornata

Domenica 11 febbraio 2024 – ore 13.00

.

.

Dal Centro Sportivo Petroio- Fabrizio Fioravanti

EMPOLI 1 INTER: 2

.54′

23′ Nabian (E) – 61′ Berenbruch (I) – 67′ Kamate (I)

.

EMPOLI: 1 Seghetti 5 Goglichidze 28 Indragoli (cap) 71 Pauliuc 44 Bonassi 80 Vallarelli (90’+6 Stoyanov) 6 Bacci 77 Fini 96 El Biache (85′ Matteazzi) 87 Nabian (89′ Ansah) 9 Corona

A disposizione:13 Vertua 3 Majdandzic 8 Stoyanov 16 Stassin 17 Ansah 18 Popov 24 Bacciardi 25 Matteazzi 29 Tosto 36 Forciniti 98 Dragoner



Allenatore: Alessandro BIRINDELLI

.

INTER: 21 Raimondi 3 Cocchi 4 Stankovic (Cap) 6 Stabile (46′ Alexiou) 9 Sarr (71′ Mosconi) 10 Kamate 11 Quieto (46′ Berenbruch) 15 Stante 22 Spinacce (84′ Diallo) 26 Miconi (89′ Aidoo) 44 Akinsanmiro

A disposizione: 12 Tommasi 41 Biz 5 Bovo 14 Berenbruch 27 Aidoo 28 Mazzola 29 Diallo 30 De Piero 33 Alexiou 34 Mosconi

Allenatore:Cristian CHIVU

.

Arbitro: Sig.Domenico CASTELLONE (Napoli)

Assistenti: 1° Ass. Sig. Daljit SINGH (Macerata) – 2° Ass. Sig. Emanuele BRACACCINI (Macerata)

–

.AMMONITI: 30′ Stante (I) – 36′ Stabile (I)

ESPULSI: Nessuno

..

Partita vinta immeritatamente dall’Inter grazie ad un triplice errore dell’Arbitro Sig. Castellone da Napoli che regala una punizione ai nerazzurri e consente loro di batterla con palla in movimento e almeno dieci metri più avanti, mentre tra l’altro un giocatore dell’Empoli,Fini, a terra per infortunio. La partita è stata un possesso palla sterile dell’Inter che, salvo in una occasione prima del pareggio, non si era mai resa veramente pericolosa dalle parti di Seghetti. L’Empoli è sempre stato in controllo partita ribattendo colpo su colpo e creando pericoli davanti a Raimondi. Purtroppo un errore di Seghetti ha concesso la rete del pareggio all’Inter, e poi ci ha pensato l’arbitro a rendere le cose molto complicate per i ragazzi di mister Birindelli. Nonostante il risultato un’ottima prova degli azzurri che hanno ampiamente riscattato l’opaca prova di Genova. Il secondo gol, per il modo in cui è stato subito, ha fortemente condizionato lo sviluppo della gara togliendo ad Empoli tranquillità e sicurezza. Peccato.

.

LIVE MATCH

1° Tempo

2′: l’Inter parte forte, Empoli in controllo

3′: fitta rete di scambi dell’Empoli che si avvicina all’area nerazzurra con tiro finale di Nabian ribattuto

4′: primo calcio d’angolo per l’inter, nulla di fatto

7′: Empoli sulla fascia sinistra, fermato in fallo laterale

9′: Spinacce riceve in area azzurra, si volta e tira, alto

10′: prova un traversine Bonassi da destra, la palla attraversa tutta l’area dell’Inter e si spenge sul fondo

16′: punizione per l’Empoli sulla tre quarti, batte El Biache ma spedisce sul fondo

17′: azione in velocità di Vallarelli che si porta sulla linea di fondo a pochi metri da Raimondi, appoggia al centro, la difesa nerazzurra respinge, palla sui piedi di Nabian che “cicca” il tiro

19′: diagonale di Corona che si stampa sul palo, palla che attraversa la porta ed esce

23′: GGGGGOOOOOLLLLLLLLL

Grande lancio di 40 metri da El Biache da sinistra per Nabian che, pur contrastati, controlla ed infila Raimondi in uscita

26′: tiro dalla distanza dell’Inter con Seghetti che respinge

30′:grande imbucata di Corona per Vallarelli che avanza ma aspetta troppo a tirare e quando lo fa viene contrastato

34′: ancora un’occasionissima sui piedi i Vallarelli lanciato a rete, tenta un pallonetto che finisce a lato della porta, El Biache tente la deviazione ma è troppo decentrato

Concessi 2′ di recupero

45’+1: gran palla di Corona a tagliare per Nabian, la difesa interista è pronta a intervenire

45’+2: da una azione confusa palla sui piedi di Spinacce che da due passi impegna Seghetti in un difficilissimo intervento a terra che salva il risultato

FINE del 1° Tempo con l’Empoli in vantaggio 1 – 0

2° Tempo

Due sostituzione nell’Inter, nessuna nell’Empoli

2′: tiro dalla distanza di Stankovic, ci mette il corpo un difensore azzurro

4′: tiro di Bacci dal limite, lento ed impreciso

7′: percussione Inter da destra, angolo

8′: dall’angolo testa di Sarr, poco prima della linea salva Bonassi

9′: Nabian servito da Corona da solo davanti a Raimondi sta troppo al tiro e se lo fa ribattere

14′: El Bianche da destra si accentra e tiro a giro, fuori non di molto

16′: GOL DELL’INTER

traversone da destra, uscita incerta di Seghetti, palla che finisce sui piedi di Berenbruch che a porta vuota spedisce in rete non ostante il disperato tentativo di recupero di Indragoli

22′: GOL DELL’INTER

C’è un fallo fischiato al contrario e l’Inter batte la punizione, palla in movimento e palla battuta dieci metri più avanti, tra l’altro c’è Fini in terra per infortunio, tiro di Kamate nell’incrocio dei pali

34′: semirovesciata di Vallarelli che sfiora il palo

Partita fortemente condizionata dal triplice clamoroso errore dell’arbitro sul secondo gol dell’Inter

37′: traversone di Stankovic, Indragoli mette in angolo

Concessi 6′ di recupero

FINE!