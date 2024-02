La sconfitta interna con l’Empoli di venerdì sera è stata fatale per l’allenatore della Salernitana Filippo Inzaghi. La società campana ha deciso per l’esonero dell’allenatore e ha trovato l’accordo con Fabio Liverani come sostituto. Nella giornata di oggi arriveranno i relativi annunci ufficiali. La Salernitana si trova all’ultimo posto in classifica con 13 punti e l’esordio di Liverani sarà subito difficilissimo visto che debutterà venerdì prossimo a San Siro con l’Inter.

Un altra squadra in crisi di risultati è il Cagliari che ieri ha perso in casa con la Lazio ed è la quarta sconfitta consecutiva per i sardi. Nel dopo gara il Presidente Giulini ha dichiarato che diversi elementi della rosa stanno rendendo al di sotto delle aspettative ma ha confermato che Claudio Ranieri resterà in panchina fino al termine della stagione.

A Sassuolo il pari di ieri sera con il Torino ha salvato la panchina di Alessio Dionisi, visto che in settimana erano uscite molte voci su riflessioni in corso della società neroverde e che in caso di sconfitta con i granata potesse anche arrivare il cambio in panchina. Il Sassuolo con 20 punti resta invischiato nella lotta salvezza e aspetta a breve il rientro in squadra di Berardi dall’infortunio, giocatore che nel corso della stagione spesso ha fatto la differenza.