Mister Nicola è arrivato ad Empoli per provare a scrivere un’altra pagina incredibile sul suo personale libro. L’allenatore delle salvezze impossibili, come è stato ribattezzato, dovrà provare a fare quello che sarebbe il suo terzo grande miracolo, permettendo cosi anche alla società azzurra di segnare un proprio record storico. Intanto, Nicola, registra la sua personale miglior partenza in serie A, che dopo quattro turni con otto punti può essere certificata.

Guardando alle prime quattro partite fatte su ogni singola panchina in cui si è seduto, c’era da battere il record segnato a Livorno nella stagione 2013/14. In quella stagione Nicola – che aveva portato il Livorno in serie A – parte fin dall’inizio con i labronici e segna 7 punti nelle prime quattro gare. La stagione poi si complicherà, lui verrà esonerato per poi essere richiamato in cosa; il Livorno non si salverà. La seconda esperienza in A è quella di Crotone, con cui battezza la stagione 2016/17. In questo caso i calabresi troveranno (sempre con Nicola) la soddisfazione nel finale, ma la partenza è drammatica con un solo punto nelle prime quattro gare.

Nicola torna ad allenare in A ad Udine, subentrando alla 13a giornata. In quella circostanza sono quattro i punti portati a casa nelle prime quattro gare. Stesso identico scorso sia con il Genoa nella stagione 2019/20 – subentra alla 18a giornata – sia con il Torino nel campionato 2020/21 prendendo i granata alla 19a giornata. L’ultima esperienza è quella con la Salernitana, le sue prime quattro gare, che iniziano nel febbraio del 2022, fruttano 3 punti.

Guardando alle esperienze in altre categorie, c’è da registrare il percorso netto a Livorno in B ad inizio stagione 2012/13, ed i 10 punti fatti alla primissima esperienza a Lumezzane, sempre guardando le prime quattro, nella stagione 2010/11 in serie C.