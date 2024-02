Riprenderà oggi stesso il lavoro con il consueto scarico del giorno dopo. La squadra poi riposerà sia domenica che lunedi e si ripresenterà al campo, per preparare il derby, martedi prossimo. Ed adesso sognare i sei punti contro la Fiorentina – mai successo – è davvero possibile. Alla ripresa saranno da verificare le condizioni di tutti quei calciatori che non erano a disposizione per la partita di Salerno, cercando di comprendere al meglio quali siano i tempi di recupero sia per Caputo che per Marin. Assenze sicuramente importanti, anche se verrebbe da dire, cinicamente, che non si avvertono, come non si avverte (senza voler mancare di rispetto) quella di Tommaso Baldanzi. E questa è sicuramente una delle armi che al momento l’Empoli sa sfruttare meglio, che il tecnico Davide Nicola sa sfruttare al meglio. Chiunque giochi, da il suo ampio e totale contributo. A Salerno l’Empoli ha superato indubbiamente un esame importante, dimostrando di saper fare molto bene tutte quelle cose che alla vigilia erano sotto la lente di ingrandimento, ribadendo quanto la partita di ieri fosse importante ma potendola giocare con uno stato d’animo e mentale sicuramente diverso da quello dei padroni di casa. E quella “leggera leggerezza” che l’Empoli si è potuto permettere, ha indubbiamente fatto la differenza nel computo della gestione psicologica della gara. E’ stata una partita interpretata in maniera magistrale, con grande intelligenza tattica e con quella pazienza dei forti che, soprattutto nella seconda parte di gara, è stata determinante per poi andare a colpire in maniera mortale. Non è stato un Empoli champagne, e magari se sulla panchina ci fosse stato qualcun altro si sarebbe anche trovato il modo di ricercare qualche negatività in questa partita. Però l’Empoli ha saputo fare quelle cose che doveva fare. Un’ottima copertura difensiva, lasciando alla Salernitana soltanto un paio di situazioni pericolose (tra cui quella del goal del pareggio) e ripartenze fulminee e lucide. Cresce sempre più l’accuratezza nei passaggi. C’è la sensazione che questa squadra sia stata realmente toccata in maniera forte e precisa in determinate corde. La bravura dell’attuale allenatore azzurro è sicuramente quella di essere riuscito a motivare un gruppo che, adesso, può finalmente definirsi squadra. Un gruppo che, in maniera coesa, punta dritto verso quel comune obiettivo e lo fa dimostrando un’ abnegazione che prima si faceva molta fatica a vedere. Dimostrazione era il fatto che non riuscivamo mai a trovare una certa continuità, adesso i quattro risultati utili consecutivi parlano da soli. E parlando di numeri e di punti, non possiamo non evidenziare come l’Empoli stia viaggiando, sotto la guida di Nicola, alla media di due punti a partita. Guai a pensare che tutti i mali siano risolti e che ormai la salvezza sia condizione acquisita. Il cammino che ci aspetta è ancora lungo e pieno di insidie, non è nemmeno pensabile che possa essere mantenuta questa costante media per tutta la stagione, altrimenti si “rischierebbe” anche di lottare per un obiettivo diverso da quello attuale. Ed anche tatticamente ci sono da sistemare alcune cose, non possiamo non evidenziare come la squadra soffra un certo tipo di situazione, facendo ancora un po’ di fatica nelle marcature a uomo quando arrivano traversoni insidiosi. Tutte cose che verranno messe a posto ulteriormente con il lavoro, quel lavoro che lo stesso Nicola spesso indica come unico metodo per poter perseguire quanto prefisso alla vigilia. Dobbiamo anche dire, per dovere di onestà, che dalla Salernitana ci aspettavamo qualcosina in più, soprattutto in termini di approccio alla gara gara che di fatto non ha mai visto i padroni di casa mettere in difficoltà i nostri. Sempre per onestà, viene da dire che i due goal di scarto sono sicuramente un divario più ampio rispetto a quello che il campo ha mostrato, ma niente invece da poter obiettare da parte di nessuno sulla veridicità della vittoria. Meritatissima. È una squadra cinica questo Empoli, una squadra che sa sfruttare al meglio le occasioni che produce, con l’indubbio aiuto degli elementi che sono arrivati nel corso del mercato invernale. Forse Zurko non ha fatto la stessa partita vista contro il Monza, ma il suo apporto è di una importanza capitale. Così come se parliamo di Cerri (ieri anche vicino al gol) che riesce a dare una struttura offensiva totalmente diversa da quella ammirata fino a qualche partita fa. Parlavamo poc’anzi della panzienza. Elemento che merita un focus, perchè nel momento in cui i campani hanno trovato la via del pareggio, si è avvertito l’unico cigolio dei nostri. Quello poteva essere un momento di svolta in negativo, ed invece la squadra ha saputo aspettare il suo momento, dalla panchina sono arrivati i giusti correttivi, e chi ci pensava chiusi alle corde, ci ha visto invece tirare fuori il colpo del KO. Alcune domande resteranno sempre senza risposta, ma possiamo chiederci perchè questo cambio – posto Zanetti – non è avvenuto subito? Possiamo anche chiederci perchè la squadra – che è la stessa tranne un paio – è riuscita a cambiar rotta in maniera cosi repentina e solida? L’unica cosa da dire, da ripetere, è che la strada sembra tracciata… siamo tornanti in orario per raggiungere quell’appuntamento.

Una sola novità, forzata (nel 3-4-2-1), rispetto al match di Genoa con l’arretramento sulla linea dei tre di difesa di Bereszynski al posto dello squalificato Walukiewicz. Ottima prova dell’ex Napoli e Sampdoria, bravo sia nelle letture (perfetta la diagonale con cui frena in avvio Candreva lanciato a rete), ma come di tutti i suoi compagni. L’Empoli infatti approccia bene la gara con più brio e idee chiare della Salernitana, troppo lenta nel far girare la palla. La catena di sinistra Luperto-Cacace-Maleh-Cambiaghi funziona a meraviglia, mentre a destra Gyasi spinge meno. Non è un caso, quindi, se il vantaggio azzurro arrivi proprio dalla fascia mancina, dove il lancio di Zurkowski innesca Cambiaghi, spunto su Pierozzi e palla in mezzo, Zanoli prolunga la traiettoria di testa e beffa il proprio portiere. Non varrà come un gol nel tabellino, assegnata l’autorete all’esterno amaranto, ma certifica ancora una volta come Cambiaghi sia sempre il giocatore più determinante della squadra di Nicola, che deve però anche ringraziare il solito strepitoso intervento di Caprile, che al 45’ toglie da sotto la traversa la bordata al volo di Kastanos. Nella ripresa Inzaghi cambia volto alla sua squadra, con l’Empoli che accetta il maggior possesso palla degli avversari senza scomporsi. Quando gli azzurri sembrano in totale controllo ecco però il pari della Salernitana: Ismajli legge male il traversone di Candreva e alle sue spalle Weissman inchioda Caprile. La Salernitana alza l’intensità, ma non sfonda. Poi i cambi di Nicola mettono la firma sul capolavoro: Fazzini si procura un rigore che Niang trasforma e Cancellieri (che aveva conteso il penalty al compagno) cala il tris in contropiede nel recupero.