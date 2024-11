PRIMAVERA 1 10a GIORNATA DI ANDATA, SABATO 02/11/2024, CENTRO SPORTIVO PETROIO, VINCI

EMPOLI 0 JUVENTUS 0

MARCATORI:

EMPOLI: 52 Versari, 2 Moray, 3 Majdandzic, 4 Bacci, 15 Falcusan, 18 Lauricella, 20 Belardinelli, 27 Matteazzi, 33 Mannelli, 89 Campaniello, 99 Gravelo

A disposizione: 43 Poggiolini, 6 Asmussen, 8 Bacciardi, 10 Cesari, 11 Monaco, 21 Trdan, 34 Bembnista, 77 Popov, 91 Rugani, 96 Orlandi, 97 Olivieri

ALL. Alessandro Birindelli

JUVENTUS: 1 Zelezny, 2 Nisci, 6 Ripani, 8 Crapisto(45′ Scienza), 10 Vacca(45′ Pugno), 14 Di Biase, 15 Montero, 22 Florea, 23 Bassino, 33 Ngana, 38 Savio

A disposizione: 12 Marcu, 6 Boufandar, 7 Ventre, 9 Pugno, 13 Verde, 19 Scienza, 21 Finocchiaro, 26 Grelaud, 27 Sosna, 28 Keutgen, 37 Lopez

ALL. Francesco Magnanelli

Arbitro: Fabrizio Pacella

Assistenti: Sicurello, Singh

Ammoniti: 25′ Bacci (E)

Espulsi:

LIVE

PRIMO TEMPO

1′: INIZIA LA PARTITA !

3′: Partita subito molto intensa con l’Empoli che cerca di innescare la velocità di Gravelo con lanci dietro la difesa

7′: Azione offensiva sulla fascia destra con Belardinelli che arriva sul fondo e tenta il cross ma viene murato

9′: Recupera bene palla Belardinelli che serva Lauricella per il cross, troppo lungo però per Gravelo

13′: Ancora nessuna occasione da entrambe le parti

14′: Detto fatto ! Palo colpito da Lauricella da posizione defilata dopo una spizzata di testa di Campaniello

15′: Spreca Matteazzi l’occasione di concludere la ripartenza, esita un attimo e viene recuperato dal difensore

16′: Recupera bene Bacci e innesca Campaniello in profondità che ci mette un attimo di troppo a serverire Gravelo solo al centro e finisce in fuorigioco

20′: Iniziativa di Montero in area azzurra ma che termina in un nulla di fatto

23′: Ottimo recupero alto di Campaniello che costringe Nana al fallo

25′: Brutto fallo di Bacci che tenta di intercettare un pallone in scivolata ma viene anticipato, ammonito dall’arbitro

29′: Primo tiro in porta della partita con un bel triangolo tra Gravelo e Majdandzic che il primo chiude in area con un colpo di testa centrale

33′: Altro non fischio dubbi del direttore di gara che non ravvisa un tocco di mano di Ngana dopo un controllo di petto di Belardinelli in area

34′: Belardinelli ci prova di testa su angolo di Gravelo ma non inquadra la porta

36′: Occasione sprecata in ripartenza con Gravelo che aveva fatto tutto bene ma esita da ultimo nel servire Campaniello solo in area

37′: Bell’intervento di Versari su una conclusione dalla distanza di Savio

39′: Ennesima azione di contropiede gestita da Gravelo e Campaniello che riescono a guadagnare un angolo

43′: Altra invenzione di Gravelo che cross per Belardinelli ma il pallone finisce fuori dallo specchio coperto da Zelezny

45′: 1 minuto di recupero

46′: Doppia grande occasione su calcio d’angolo: prima con Belardinelli ancora di testa e dopo con la rovesciatevi di Gravelo che non inquadra il bersaglio

46′: Finisce così il primo tempo

SECONDO TEMPO

45′: Cambio nella Juventus esce Crapisto ed entra Pugno, esce anche Vacca ed entra Scienza

45′: Inizia il secondo tempo

47′: Tentativo di testa di Matteazzi su punizione ma secondo l’arbitro ha commesso fallo in attacco

51′: Guadagna un angolo l’Empoli dopo la conclusione di Mannelli deviata

54′: Provvidenziale chiusura in scivolata da Falcusan su una punizione in favore della Juventus battuta veloce

56′: Mischia pericolosa su punizione in area dell’Empoli, palla che finisce in angolo