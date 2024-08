EMPOLI 0 LAZIO 1

MARCATORI: 34′ Munoz (L)

EMPOLI: 1 Seghetti, 2 Moray, 3 Majdandzic, 4 Bacci, 5 Tosto, 7 El Biache, 21 Barsotti(45′ Bacciardi), 27 Matteazzi(61′ Campaniello), 33 Mannelli, 77 Popov, 96 Orlandi

A disposizione: 52 Versari, 8 Bacciardi, 11 Monaco, 15 Falcusan, 18 Lauricella, 23 Huqi, 24 Stickler, 71 Pauliuc, 89 Campaniello, 91 Rugani, 97 Olivieri

ALL. Alessandro Birindelli

LAZIO: 22 Renzetti, 4 Nazzaro, 5 bordon, 6 Petta, 8 Di Tommaso, 9 D’Agostini, 10 Munoz, 17 Serra, 20 Balde, 24 Zazza, 78 Milani

A disposizione:1 Bosi, 2 Ferrari, 7 Gelli, 11 Cuzzarella, 13 Bordoni, 16 Ercolani, 18 Farcomeni, 19 Sulejmani, 21 Bigotti, 23 Pinelli, 25 Marinaj

ALL. Stefano Sanderra

Arbitro: Milone Stefano

Assistenti: De Vito, Pelosi

Ammoniti: 57′ Matteazzi (E)

Espulsi:

–

LIVE

PRIMO TEMPO

1′: Inizia ufficialmente il campionato Primavera 1, stagione 2024/2025

2′: Inizia subito bene l’Empoli con uno scambio tutto di prima sulla destra con l’azione che però si conclude in un nulla di fatto

4′: Spunto sulla destra con Popov che imbuca per Orlandi , chiuso in angolo dal difensore

7′: Empoli che ragiona in attesa di trovare l’apertura giusta, finora la Lazio soffre nella propria metà campo

9′:El Biache semina il panico in area avversaria e guadagna un calcio d’angolo

12′: Anche la Lazio ci prova con un bel triangolo tra D’Agostini e Zazza fermato con un fallo al limite dell’area

14′: Brutta palla persa sulla trequarti da El Biache con Tommasi che prova la conclusione bloccata a terra da Seghetti

18′: Adesso inerzia della partita che si è spostata dalla parte della Lazio

21′: Azione ben orchestrata dall’Empoli che termina con una fiammata da fuori di Orlandi

25′: Empoli che attacca e Lazio che prova a fare male in contropiede

28′: Tanti spazi dietro l’uomo che ancora non siamo riusciti a sfruttare a dovere

29′: Grande occasione per Mannelli da calcio d’angolo salta più in alto di tutti ma Renzetti si fa trovare pronto

34′: GOL DELLA LAZIO . Brutta palla persa in fase d’impostazione, la recupera Balde che con un delizioso passaggio filtrante serve Munoz che scarta il portiere e appoggia in rete

37′: Ancora un pericolo creato da palla inattiva, stavolta con Matteazzi che di testa schiacci a terra ma non imprime abbastanza forza al pallone

39′: Conclusione dal limite molto insidiosa da parte di Serra che scheggia il palo

42′: Ripetuti tentativi di scambio nello stretto da parte degli azzurri senza mai riuscire a creare qualcosa di concreto

44′: Buona chiusura di Moray che sventa una potenziale occasione da gol

45′: Concesso 1 minuto di recupero

45’+1: Tripla occasione per la Lazio che in contropiede in 5 contro 2 spreca l’opportunità di aumentare ulteriormente il vantaggio

45’+1: Finisce il primo tempo

SECONDO TEMPO

45′: Inizia il secondo tempo. Nell’Empoli dentro Bacciardi fuori Barsotti

47′:Smanaccia Seghetti su un cross pericoloso dalla sinistra

52′: Empoli che ci prova ma sembra sempre un tempo in ritardo rispetto agli avversari

54′: Riflesso super di Renzetti che in allungo col piede ferma il tentativo a botta sicura di Matteazzi

57′: Ci prova Balde da fuori , conclusione che termina a lato del palo

57′: Ammonito Matteazzi

59′: Fatica molto l’Empoli ora ad uscire dalla propria metà campo

61′:Fuori Matteazzi dentro Campaniello nell’Empoli