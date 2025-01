La sconfitta interna contro l’Atalanta è stata fatale all’allenatore della Primavera azzurra Alessandro Birindelli. Ecco la nota della società:

Empoli Football Club rende noto di aver sollevato Alessandro Birindelli dall’incarico di responsabile tecnico della Primavera. A mister Birindelli, allenatore nello scorso campionato della Primavera e nelle due passate stagioni alla guida dell’Under 16 azzurra, vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto.

Al contempo Empoli Football Club augura al tecnico le migliori fortune per il futuro sportivo e professionale.

AGGIORNAMENTO ORE 17:30

La società ha deciso di affidare la panchina della Primavera ad Andrea Filippeschi, allenatore di lungo corso del settore giovanile azzurro nonostante la giovane età. Dopo un’esperienza coi Pulcini, Filippeschi ha allenato Esordienti e in seguito l’Under 16, l’Under 15 e l’Under 17. Nelle ultime due stagioni ha conquistato due finali scudetto consecutive con Under 15 (classe 2008) e Under 17 (classe 2007).