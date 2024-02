Campionato Primavera 1 TIM – Trofeo “G. Facchetti”

20a Giornata

sabato 3 febbraio 2024 – ore 14.30

.

GENOA 2 EMPOLI 0

.

49′ Omar – 77′ Papadopoulos

.

GENOA: Calvani, Tosi, Abdellaoui, Scaravilli (85′ Sarpa), Rossi, Ferroni, Omar (73′ Ghirardello), Ekhator (81′ Bornosuzov), Barbini, Arboscello (85′ Parravicini), Papadopoulos

A disposizione: Boschi, Barry, Ahanor, Goncalinho, Papastylianou, Bosia, Venturino

Allenatore: Alessandro AGOSTINI

EMPOLI: Seghetti, Dragoner, Indragoli (66′ Popov), Pauliuc, Bacci, Vallarelli, Fini, Bonassi (58′ Gaj), El Biache (58′ Matteazzi), Corona (83′ Ansah), Nabian (66′ Bacciardi)

A disposizione: Vertua, Majdanzic, Stoyanov, Facusan, Stassin, Tosto

Allenatore: Alessandro BIRINDELLI

.

Arbitro: Sig. Lucio Felice ANGELILLO (Nola)

Assistenti: 1° Ass. Sig. Mattia REGATTIERI (Finale Enmilia) – 2° Ass. Sig. Davide RIGNANESE (Rimini)

.

AMMONITI:40′ Arboscello (G) – 71′ Ferroni (G) – 74′ Rossi (G) – 90’+4 Tosi (G)

ESPULSI:40′ All. Agostini (G) – 75′ Ferroni (G) – 80′ Gaj (E)

.

Primo tempo equilibrato con una occasione per l’Empoli sui piedi di Corona al 38′: il suo tiro dalla zona del dischetto viene respinto da Calvani. La ripresa inizia con il gol del vantaggio genoano: 4′ e Omar si infila nel cuore della difesa azzurra e batte Seghetti con un forte diagonale. L’Empoli tenta di trovare il gol ma le sue azioni sono scarsamente incisive, nonostante il Genoa rimanga in 10 per l’espulsione di Ferroni al 75′. Due minuti dopo sono addirittura i rossoblu a trovare il raddoppio con Papadopulos che conclude in rete su azione e assist di Scaravilli. Anche l’Empoli rimane in 10 dunque minuti dopo con l’espulsione di Gaj per un intervento pericoloso su Arboscello. L’Empoli alla sua quarta sconfitta esterna consecutiva.