Queste alcune curiosità inerenti la prossima sfida degli azzurr:

LE CIFRE AZZURRE 2023/24 – Empoli squadra della A che manda in gol meno giocatori (7, come il Bologna), attacco più anemico con 15 reti segnate, un solo rigore calciato (come Torino, Atalanta e Salernitana), senza espulsioni subite (come Fiorentina, Torino e Inter).

BALDANZI ERA FINORA IL PIÙ DECISIVO DELL’EMPOLI 2023/24 – Tommaso Baldanzi ceduto alla Roma: l’attaccante era stato finora il più decisivo dell’Empoli 2023/24 con 4 punti portati alla causa azzurra grazie alle sue 2 reti che avevano fruttato la vittoria interna sulla Salernitana (1-0) ed il pareggio di sabato scorso a casa-Juventus (1-1).

LE “PECCHE” DEL GENOA 2023/24 – Genoa squadra della A 2023/24 che incassa più reti da subentranti avversari (11, come la Salernitana) e che fa meno cambi (87 sui 110 a disposizione).

LA STRISCIA POSITIVA ROSSOBLU – Genoa in serie positiva da 7 turni, con 3 successi e 4 pareggi; ultimo k.o. a Monza, 0-1 lo scorso 10 dicembre.

SONO CINQUE GLI EX DELLA SFIDA – Mattia Destro, M’Baye Niang e Giuseppe Pezzella da una parte, Koni De Winter e Stefano Sabelli dall’altra; questi gli ex della sfida tra Genoa e Empoli. Partendo dagli ex rossoblu, Destro ha vestito la maglia ligure nella stagione 2010/11 (18 presenze con 3 gol) per tornare a Genova nel gennaio del 2020 e rimanerci fino all’estate del 2022 (87 le gare giocate con 23 gol); 14 partite e 5 reti per Niang dal gennaio al giugno 2015, mentre Pezzella conta 5 presenze con la maglia del Genoa in Serie A nella stagione 2018/19. Due gli ex azzurri: De Winter ha vestito la maglia dell’Empoli la scorsa stagione, giocando 14 gare; Sabelli ha invece giocato in azzurro 12 partite da gennaio a giugno 2021.

PRIMA IN SERIE A COL GENOA PER L’ARBITRO FELICIANI – Ermanno Feliciani di Teramo l’arbitro di Empoli-Genoa. Ttre precedenti con gli azzurri, la vittoria dell’ottobre del 2022 1-0 col Sassuolo, la sconfitta dello scorso marzo a Monza per 2-1 e il pareggio che valse la salvezza a maggio dello scorso anno con la Sampdoria 1-1; un incrocio col Genoa, la sconfitta in Coppa Italia con la Roma 1-0 del gennaio del 2023.

L’EX NICOLA MAI VITTORIOSO CONTRO IL GENOA – Davide Nicola mai vittorioso contro il Genoa da tecnico: 6 precedenti con score di 3 pareggi ed altrettante affermazioni rossoblu.

GARA DA EX PER MISTER NICOLA – Davide Nicola doppio ex genoano: ha vestito – da calciatore – la divisa rossoblu dal 1995/96 al 2001/02 (con un intervallo a Pescara nel 1998/99), sommando 183 presenze e 4 gol in partite ufficiali. Nel 1995/96 Nicola ha vinto in rossoblu il Torneo Anglo-Italiano, giocando i primi 50’ della finale di Wembley vinta per 5-2 sul Port Vale, prima di essere sostituito da Van’t Schip. Poi è stato allenatore del Grifone dal gennaio all’agosto 2020, con 8 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte in 22 panchine ufficiali.

ALL’ANDATA È STATO PAREGGIO TRA GILARDINO E EMPOLI – Alberto Gilardino affronta oggi – da allenatore – l’Empoli per la seconda volta dopo l’1-1 di andata a Marassi nell’attuale serie A.

EX DI GIORNATA ANCHE MISTER GILARDINO – Alberto Gilardino ex azzurro: 16 presenze ed 1 gol da giocatore, dal luglio 2016 al gennaio 2017.

LA PRIMA VOLTA TRA GILARDINO E NICOLA – Primo incrocio tecnico ufficiale tra Davide Nicola ed Alberto Gilardino.