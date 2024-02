E M P O L I 0 G E N O A 0

Al Castellani finisce 0-0 la sfida con il Genoa. Un piccolo passo che da continuità e vede tre risultati utili su tre gara con Nicola in panchina. Una partita non semplice contro una squadra, il Genoa, che arrivava da un periodo davvero importante e che, a sprazzi, ha fatto vedere cose interessanti. Gli azzurri hanno fatto indubbiamente una prestazione maiuscola in fase di non possesso, qualcosa di meno invece in fase di proposizione. Sicuramente sono di marca azzurra le situazioni più pericolose, con il palo di Cambiaghi ad esserne l’apice, però la squadra è sembrata più scarica a livello di idee. Troppe volte ci siamo affidati a lanci lunghi senza misura e logica, facendo far gioco facile alla difesa avversaria. Le azioni più pericolose sono nate in quei frangenti in cui si è saputo verticalizzare bene palla a terra. Era comunque importante muovere la classifica e dimostrare che l’atteggiamento fosse lo stesso delle ultime due uscite. Il lavoro di Nicola è all’inizio ma la sua mano si vede già in modo importante ed interessante. Agganciate momentaneamente Verona e Cagliari che devono ancora giocare. Impressionante il tifo genoano visto quest’oggi nel nostro stadio. Venerdi prossimo a Salerno ci sarà un vero e proprio esame

EMPOLI (3-4-2-1) : Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Bereszynski (53′ Cacace), Grassi (70′ Kovalenko), Maleh, Gyasi; Zurkowski (71′ Destro), Cambiaghi (85′ Fazzini); Cerri (53′ Cancellieri).

A Disp: Berisha, Perisan, Goglichidze, Pezzella, Shpendi, Niang.

Allenatore: Davide Nicola

GENOA (3-5-2) : Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli (71′ Martin), Frendrup, Badelj, Malinovskyi (46′ Ekuban), Spence; Retegui (76′ Vitinha), Gudmundsson.

A Disp: Leali, Sommariva, Vogliacco, Cittadini, Pittino, Thorsby, Bohinen, Strootman, Kuavita,

Allenatore: Alberto Gilardino

ARBITRO: Sig. Feliciani di Teramo. Assistenti: Prenna/Catragli. VAR: Di Paolo/Serra.

Ammoniti: 52′ Walukiewicz (E), 66′ De Winter (G), 73′ Sabelli (G), 75′ Cambiaghi (E).

Espulso: 91′ De Winter per somma di ammonizioni.

LIVE MATCH

93′- Triplice fischio di Feliciani, finisce 0-0 al Castellani. Porta a tre la serie positiva l’Empoli al termine di una partita sporca, molto equilibrata. Un palo di Cambiaghi ad inizio ripresa, e una con Gudmundsson per gli ospiti le occasioni più limpide della gara.

92′- Ekuban fermato da Ismajli, può ripartire l’azione degli azzurri.

91′- Genoa in dieci! secondo giallo e conseguente rosso per l’ex De Winter. Punizione dal lato corto dell’area per i nostri. Kovalenko indietro per Cacace, il suo piatto sinistro alto sopra la traversa.

90′- Assegnati tre minuti di recupero. L’Empoli conquista il sesto angolo della gara.

89′- Sinistro velenoso di Gudmundsson deviato in angolo da Caprile.

88′- Azione insistita sulla sinistra dei nostri, il cross di Maleh bloccato in presa alta da Martinez.

87′- Traversone da sinistra di Frendrup sul secondo palo, Luperto allontana in angolo.

86′- Preme con maggiore insistenza in queste ultime battute la squadra di Gilardino.

85′- Eccola l’ultima sostituzione: Fazzini per Cambiaghi.

84′- Alle viste l’ultimo cambio per Nicola.

82′- Fischiato un fallo in attacco agli azzurri.

80′- La gara si accende in questo finale, entrambe le squadre stanno cercando il gol della vittoria.

78′- Sull’altra sponda cross di Cacace a pescare Destro in area, il suo colpo di tacco boccato da Martinez.

77′- Cross di Frendrup a trovare sul fronte opposto Spence, il suo colpo di testa supera Caprile ma sulla linea salva di testa Luperto.

76′- Doppio cambio anche per il Genoa, Martin e Vitinha per Sabelli e Retegui.

75′- Ammonito anche Cambiaghi per fallo su Gudmundssson

74′- Punizione calciata da Cambiaghi con palla scodellata in area, deviazione aerea di Walukiewicz sul fondo.

73′- Finisce nella lista dei cattivi Sabelli per fallo su Cancellieri.

71′- Altro doppio cambio per Davide Nicola: Kovalenko e Destro per Grassi e Zurkowski.

69′- Punito il fallo di mano di Ekuban, punizione per l’Empoli nella propria metà campo.

68′- De Winter chiude su Cambiaghi nella metà campo azzurra. Rimessa laterale per l’Empoli.

66′- Arriva il primo ammonito per il Genoa: ne fa le spese l’ex De Winter.

65′- Destro dal limite di Cacace bloccato agevolmente da Martinez.

64′- Cancellieri anticipato da Spence.

63′- Rimessa lunga di Luperto spedita direttamente in area, allontana la difesa rossoblù.

62′- Bani concede una rimessa laterale agli azzurri.

61′- Primo angolo per il Genoa proprio sotto la propria “calda” curva rossoblù.

59′- Si accende Gudmundsson obbligando al fallo Walukiewicz.

57′- Continuano a scaldarsi numerosi elementi delle due panchine.

55′- Prova a gestire palla il Genoa nella metà campo azzurra.

53′- Doppio cambio per Nicola: Cacace e Cancellieri per Bereszynski e Cerri.

52′- Walukiewicz si immola per fermare Retegui, cartellino giallo per il polacco che essendo diffidato salterà la trasferta di Salerno venerdì prossimo.

51′- Palo di Cambiaghi! azione in linea sull’asse Gyasi-Luperto a trovare Cerri nella classica posizione di centroboa a trovare il numero 28, il suo sinistro respinto sul palo da Bani.

48′- Cross da destra di Bereszynski con palla in mezzo all’area, deviazione di testa di Cerri. Blocca senza problemi Martinez.

47′- Rimessa laterale in favore degli azzurri. L’Empoli in campo con gli stessi effettivi che hanno disputato la prima frazione.

46′- Il Genoa gioca il primo pallone della ripresa. I rossoblù hanno effettuato il primo cambio: Ekuban per Malinovskyi.

2° Tempo

45′- Si va al riposo sul risultato di 0-0 tra Empoli e Genoa. Primi 45 minuti molto combattuti, le due squadre si sono spesso annullate regalando qualche strappo saltuario. Il punteggio a metà confronto fotografa l’andamento della sfida.

45′- Assegnato un minuto di recupero.

45′- Cerri si conquista il quinto angolo in favore degli azzurri.

42′- Va via Retegui sulla destra, il suo cross troppo lungo per Gudmundsson: ci prova Badelj sul quale si oppone Bereszynski.

41′- Break in zona centrale di Badelj che rompe la linea azzurra, Retegui prova a mettere in movimento Gudmudsson ma il servizio per l’Islandese è troppo profondo.

40′- Punito l’intervento lungo l’out sinistro di Gyasi su Spence.

39′- Cerri anticipato da Bani che prolunga verso Martinez.

37′- Gioco fermo rimane a terra Spence. Si riparte con una punizione per il Genoa nella propria metà campo.

35′- Sugli sviluppi del calcio d’angolo calcio d’angolo, punito l’intervento di Ismajli.

34′- Pareggia il conto dei corner l’Empoli procurandosi il quarto tiro dalla bandierina.

32′- Cambiaghi ruba palla a Badelj, si porta ai 20 metri: il suo destro viene respinto, poi Zurkowski da posizione defilata bloccata da Martinez.

31′- Sabelli cerca in verticale Retegui la fa sua in uscita Caprile.

29′- Non si intendono Zurkowski e Bereszynski sulla destra con palla direttamente in fallo laterale.

27′- Fuorigioco confermato dopo un rapido consulto con il Var.

26′- Sugli sviluppi del quarto angolo per il Genoa, si accende una mischia in area: ci prova Retegui respinge Caprile, poi Sabelli mette la palla in rete ma si alza la bandierina del collaboratore di sinistra di Feliciani.

25′- Errore in uscita di Walukiewicz, ci prova Retegui da fuori area respinto da Luperto in angolo.

23′- Gara piuttosto spezzettata, fischiato un nuovo fallo, stavolta su Grassi. Punizione per l’undici di Davide Nicola.

21′- Proteste del Genoa per un duro contrasto tra Zurkowski e Malinovskyi. Lascia proseguire Feliciani.

20′- L’ex De Winter regala il calcio d’angolo agli azzurri con un retropassaggio suicida. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, sinistro di Maleh alto sopra la traversa, c’è un tocco di un difensore ospite. Ci sarà un corner per l’Empoli.

19′- Gara fin qui priva di grosse emozioni prevalentemente equilibrata.

17′- Traversone di Bereszynski da destra respinto dalla difesa ospite. Punito il fallo di Cerri ai danni di Sabelli.

16′- Caprile interviene con tempismo anticipando Sabelli.

15′- Bello spunto di Cambiaghi sulla sinistra, il suo piatto mancino si infrange sull’esterno della rete.

14′- Luperto a cercare Cerri pescato in posizione di fuorigioco.

12′- Sugli sviluppi della punizione, palla scodellata in area, la prolunga Retegui oltre la linea di fondo. Primo angolo per l’Empoli, Luperto di testa indirizza la sfera verso la porta avversaria, allontana Bani poi il sinistro di Maleh finisce sopra la traversa.

11′- Cambiaghi obbliga l’ex De Winter al fallo all’altezza del vertice sinistro dell’area.

9′- Cambia gioco Gudmundsson a pescare Spence che scivola, Gyasi fa ripartire l’azione per gli azzurri.

8′- Nulla di fatto in occasione del terzo tiro dalla bandierina per gli ospiti.

7- Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina per i rossoblù il destro di Badelj respinto da Luperto. Sarà ancora corner per i liguri.

6′- Walukiewicz in anticipo su Retegui procura il primo angolo per il Genoa.

5′- Bereszynnski guadagna una rimessa laterale in zona d’attacco per gli azzurri.

4′- Gyasi tagliato fuori dall’inserimento di Spence, il cross dell’inglese respinto da Walukiewicz.

3′- Lungo lancio di Ismajli a cercare Cerri anticipato al limite dell’area ospite.

1′- L’Empoli con la tenuta interamente azzurra gioca il primo pallone della gara. Genoa in bianco con strisce rossoblù

0′ – Scelto Bereszynski dal primo minuto con relativo spostamento a sinistra di Gyasi. Marin non recupera.

1° Tempo