Il Sassuolo di mister Emiliano Bigica schianta la Roma nella Finale scudetto conclusasi pochi minuti fa al Viola Park di Bagno a Ripoli. E’ il primo scudetto Primavera per la Società emiliana, una rivincita se si considera che la prima squadra è appena retrocessa in Serie B.

Il Sassuolo, che si era classificato al 5° posto al termine della regular season, aveva fatto fuori l’Atalanta ai ”Quarti” e l’Inter (1a classificata nella regular season) in Semifinale.

Un premio al lavoro di Emiliano Bigica in questi anni. Bigica, ex giocatore dell’Empoli ed ex allenatore delle giovanili azzurre, proprio con la Roma, nel giugno 2015, aveva immeritatamente perso la Finale scudetto con gli Allievi azzurri.

A Bigica la sincere congratulazioni di Pianetaempoli.