Anche quest’anno, come già nel 2023, le Finali del Settore Giovanile FIGC si disputeranno nelle Marche. Saranno sei gli stadi che ospiteranno, per tre settimane, l’ampio programma delle Finali Giovanili TIM 2024, per un totale di 31 gare, tra le quali 13 finali scudetto: il “Del Conero” di Ancona, il “Cino e Lillo Del Duca” di Ascoli, il “Bruno Recchioni” di Fermo, il “Nicola Tubaldi” di Recanati, il “Riviera delle Palme” di San Benedetto del Tronto e il “Della Vittoria” di Tolentino, rappresentativi dell’intero territorio regionale. A questi si aggiunge il “PalaRossini” di Ancona, teatro in questo weekend delle finali Under 17 e Under 15 di futsal.

Le Finali Giovanili TIM saranno trasmesse su DAZN che proporrà, tra le altre, le 8 finali scudetto (da Under 18 a Under 15 Serie A e B e Serie C, Under 17 Femminile). Le partite saranno disponibili live anche su VivoAzzurro TV, la nuova piattaforma OTT della FIGC.

Di seguito pubblichiamo la parte del programma che potrebbe interessare le 3 squadre azzurre (Under 17, Under 16 e Under 15) attualmente impegnate nei ”Quarti di Finale”

MERCOLEDÌ 19 GIUGNO

Semifinale 1 U17 Serie A e B | Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli, ore 17 (diretta DAZN e VivoAzzurro TV)

Semifinale 2 U17 Serie A e B | Stadio Del Conero di Ancona, ore 20.30 (diretta DAZN e VivoAzzurro TV)

VENERDÌ 21 GIUGNO

Finale Under 17 Serie A e B | Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli, ore 19 (diretta DAZN e VivoAzzurro TV)

SABATO 22 GIUGNO

Finale Under 16 Serie A e B | Stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, ore 20 (diretta DAZN e VivoAzzurro TV)