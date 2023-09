Campionato Primavera 1 TIM – Trofeo “G. Facchetti”

3a Giornata

Lunedì 18 settembre 2023 – ore 18.30

JUVENTUS 0 EMPOLI 1

29′ Corona (E)

JUVENTUS: 1 Vinarcick 2 Martinez 6 Domanico 8 Ripani 10 Anghelè (cap) (c 11 Srdoc 13 Turco 16 Pagnucco 19 Scienza 28 Owusu 31 Gil Puche

A disposizione: 40 Radu 13 Firman 7 Vacca 15 Savio 17 Giorgi 22 Florea 23 Bassino 25 Ngana 26 Finocchiaro 27 Scarpetta 32 Pugno

Allenatore: Paolo MONTERO

EMPOLI: 1 Seghetti 28 Indragoli (cap) 98 Dragoner 55 Mannelli 2 Gaj 7 Barsi 37 Kaczmarski 80 Vallarelli 6 Bacci 10 Sodero 9 Corona

A disposizione: 13 Vertua 3 Majdanzic 8 Stoyanov 11 Bocci 16 Stassin 17 Ansah 21 De Ferdinando 24 Bacciardi 71 Pauliuc 87 Nabian 96 El Biache



Allenatore: Alessandro BIRINDELLI

Arbitro: Sig. Luca CHERCHI (Carbonia)

Assistenti: 1° Ass. Sig. Luca BERNASSO (Milano) – 2° Ass. Sig. Stefano PELETTI (Crema)



Amoniti: Nessuno

Espulsi: Nessuno

1° Tempo

Primi 10′ con la Juventus che cerca di fare la partita ma l’Empoli risponde e sviluppa azioni in contropiede

11′: angolo di Sodero, fallo in attacco

12′: Sodero si beve mezza difesa Juve sulla destra, dal fondo appoggia a Corona che da pochi passi non centra la porta

15′: Kaczmarski recupera palla, cola sulla destra, traversone, Corone anticipa tutti ma Vinarcik para e manda in angolo

17′: Anghelè da sinistra a Ripani, traversone che Indragoli spedisce in angolo

21′: altro angolo per l’Empoli su lancio di Kaczmarski per Barsi

E’ l’Empoli che da qualche minuto sta macinando gioco, peccato qualche imprecisione negli ultimi metri

24′: ancora dalla destra arrivano i i pericoli dell’Empoli, Gaj da destra, traversone rasoterra per Corona, libera la difesa bianconera

27′: gran tiro dalla distanza di Sodero, alto non di molto

29′: GGGGGOOOOLLLLLL

Grande azione dell’Empoli: sulla destra Sodero va via in velocità, appoggia in area a Kaczmarski, da lui a Vallerelli che appoggia a Corona davanti alla porta, di piatto in rete. Vantaggio strameritato!!

35′: Anghelè da sinsitra in area per Turco, palla che sfila sul fondo

35′: occasione Juve, Turco da destra, palla in area che arriva a Srdc da sue metri da Seghetti che riesce a parare il tiro a botta sicura