L’unica cosa certa che possiamo dire, è che stamani c’è stato un incontro tra le parti. Un incontro dal quale, al momento, non è trapelato niente, e tutto quello che sta uscendo (legittimamente) sui vari portali, va preso con le molle. Un’altra certezza è che il pomeriggio porterà sicuramente lumi, almeno dal punto di vista della situazione specifica di Paolo Zanetti. Nell’ipotesi di un cambio della guida tecnica, potrebbero essere prese delle ore in più per maggiori valutazioni.

La squadra domani tornerà in campo, e sarà necessario che a guidarla ci sia il tecnico con cui il club vuol provare a portare avanti il progetto. Che questo risponda ancora al nome di Paolo Zanetti, o ad altro. Difficile in questo momento parlare anche di sensazioni, nonostante le voci di corridoio possano far propendere i pensieri da una parte. Non ci sentiamo nemmeno di confermare i nomi che starebbe uscendo, nel virtuale giochino del toto-allenatore.

La decisione non è a cuor leggero. La società su Zanetti si è esposta, lo ha fortmente voluto, gli ha prolungato il contratto e c’è indubbia stima. Professionale ed umana. Si ragiona davvero sul filo del rasoio, cercando di prendere la miglior decisione possibile, che guardi al come poter rimettere in mare questa nave, con la convinzione di farla arrivare in porto come desiderato. Cercheremo di capire quel che succede e cercheremo tempestivamente di riportarvelo, andando però sulle certezze e non sulle chiacchiere a vuoto.