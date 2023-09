Riprenderà domani pomeriggio la preparazione degli azzurri. Ultimamente era consuetudine svolgere un defaticante il giorno dopo il match (anche di fronte a rientri in nottata) per poi riposare al secondo giorno. Era però difficile pensare ad una seduta quest’oggi. Ovviamente questa è la giornata della riflessione sul futuro. Senza tanti giri di parole, ci sarà da capire se andare avanti con l’attuale allenatore, oppure procedere con un cambio della guida tecnica. Purtroppo la partita di Roma, una di quelle sulle quali non potevano mai essere addossate particolari pressioni ed obblighi, ha fatto scrivere una delle peggiori pagine di tutta la storia azzurra. Dalla gara di ieri si ricercava un passo avanti prestazionale, che nel suo complesso ci potesse far vedere una crescita non soltanto tecnico/tattica ma anche di gruppo. Si voleva che la squadra desse il suo 110%, con poi un risultato che nessuno avrebbe mai potuto contestare. Invece, è arrivata una prova piatta, una fragilità mentale importante, una confusione tattica evidenziata da tre cambi modulo in gara, ed un passivo che non si registrava da quasi un secolo. Una brutta figura, umiliante e denigrante, un offesa per chi ieri sera si è fatto 600 km tornando in piena notte per essere al fianco della squadra. La cosa che in questo momento meno preoccupa, è quella legata a classifica e punti. Si, chiaro, gli zero non fanno piacere e sono sicuramente specchio di questa tremenda partenza. Ma per il campionato che dobbiamo fare, è un gap al momento ampiamente colmabile, senza dover farci assalire da particolari ansie. Quel che più preoccupa, invece, è continuare a vedere confusione a tutti i livelli. L’emblema resta il cambio di rotta tattico, arrivato a campionato già in corso, con gli ultimi giorni di mercato serviti per andare a correggere scelte fatte in precedenza. E parliamo di scelte non figlie del caso ma di una pregressa visione. C’è la sensazione, anche se gli ultimi allenamenti (però parliamo di un qualcosa di esterno) avevano fatto vedere altro, di un gruppo non totalmente saldo, con qualche problema interno. Un gruppo che, lo diciamo con il beneficio d’inventario e pronti a farci raccontare il contrario, non sia totalmente allineato alla corrente. Troppe volte in questo inizio di stagione abbiamo sentito Paolo Zanetti parlare di attaccamento, parlare di volontà, e lo abbiamo sentito sempre con toni particolarmente accesi. Segnali. Ovviamente, in quello che è lo stringente presente, ci sono delle responsabilità oggettive anche da parte della società, sia in termini di scelte, sia nel porsi sempre più lontana da quella che è la vera dimensione di Empoli. E la storia, visto che è questo è il mood della stagione, dovrebbe aver insegnato diverse cose, ma evidentemente cosi non è. Ci sarà comunque tempo e modo per delle analisi più approfondite sulla gestione complessiva. Questo, come detto, è il giorno della riflessione, in cui si dovrà decidere cosa fare e da che parte andare. Il bene della squadra/club dovrà essere primario rispetto a tutto il resto, e si dovrà ragionare con grande equilibrio in questa unica direzione. Se c’è una cosa che al momento non manca, è il tempo davanti. Siamo soltanto alla quarta giornata (nessuno se lo scordi), ci sono ancora 102 punti in palio ed all’Empoli ne dovrebbero bastare 36/38 per centrare l’obiettivo, trasformando il momento di totale negatività in gioia ed, appunto, storia. Si era detto prima di Roma che peggio di cosi non poteva andare. Invece in qualche modo si è riusciti in questa impresa al contrario, con una partita che ci ha fatto vedere una squadra spenta e stanca, e già il fallo di mano dopo un minuto è stato emblema di poca lucidità. Grave poi il finale di partita, con una Roma che si era messa in modalità risparmio energetico ma che, nonostante questo, è riuscita a passare più e più volte, mentre li doveva venire fuori anche un po di rabbia e di orgoglio: ma niente di questo è uscito dai protagonisti. Difficile, in una partita che poteva avere i suoi alibi per oggettiva differenza qualitativa, trovare un singolo elemento (non inteso adesso come calciatore) che possa essere rimarcato in positivo, e dal quale ripartire. E’ un momento difficile, altrimenti non staremmo a parlare di riflessioni e possibili scelte. Il fatto poi che a parlare sia stato soltanto il ds (scelta condivisa da tutti internamente) fa capire ancor di più questo presente. C’è da rialzarsi, da farlo in fretta, con grande lucidità e senso di responsabilità. Il futuro sportivo dice Inter, e quindi ancora dentro alla tempesta, perchè dopo (indipendentemente dal con chi lo si faccia) potrebbe essere tutto molto più difficile e senza poter trovare giustificazioni.

Azzurri in campo con il 4-3-3, mister Zanetti sceglie Grassi in regia con Destro al centro dell’attacco sostenuto da Cambiaghi e Cancellieri. Roma in versione 3-5-2, davanti spazio alla coppia Dybala/Lukaku. Gara che si mette in salita fin da subito per l’Empoli, dopo pochi secondi infatti il direttore di gara concede calcio di rigore alla Roma per un fallo di mano di Walukiwicz. Dal dischetto va Dybala che realizza il vantaggio. La Roma continua a spingere e raddoppia al minuto 8: cross da destra di Kristensen per il colpo di testa di Sanches sul quale Berisha non può nulla. Devono reagire gli azzurri, prova invece a controllare la squadra di Mourinho. Paredes prende palo direttamente da calcio d’angolo; l’Empoli ci prova con Cambiaghi e Grassi, soluzioni dal limite entrambe sopra la traversa. La Roma al 35’ segna la terza rete: Lukaku per l’inserimento di Cristante che trova la deviazione di Grassi che fa terminare la palla in porta. Al 46’ Rui Patricio si allunga bene sul destro rasoterra di Bereszynski. Si chiude così il primo tempo.

Nell’intervallo mister Zanetti inserisce Ismajli e Bastoni per Walukiewicz e Fazzini mentre Mourinho sostituisce Renato Sanches con Bove. Al 54’ arriva la quarta rete della Roma con Dybala che penetra in area di rigore e batte Berisha con una conclusione in diagonale. Dentro anche Caputo e Baldanzi per Destro e Cancellieri. Ad accorciare lo svantaggio ci prova proprio Baldanzi, che dalla distanza centra la base del palo. Dall’altra parte, invece, Cristante infila la palla all’incrocio dei pali. Sul finire anche le reti di Lukaku e Mancini. Vince, anzi stravince, la Roma.

Guardando alle prove dei singoli c’è poco da dire e da aggiungere. Nessuno ha fatto bene, e dare la palma del migliore a qualcuno potrebbe anche suonare ironico. Indubbiamente ci sono stati degli elementi che qualcosina in più hanno fatto vedere, sbagliando anche di meno. Pensiamo per esempio agli attaccanti che, non potendogli certo esaltare, non hanno mai avuto occasioni per potersi rendere pericolosi. Non possiamo non evidenziare la garra con cui è entrato Baldanzi, andando anche vicino al gol fermato dal palo. L’attenzione semmai si deve spostare su alcune prove che sono state disastrose. Quella di Walukiewicz è una di queste, con il rigore procurato ingenuamente dopo nemmeno un minuto ad essere, ad essere fotografia. Molto male Grassi che li in mezzo non ne azzecca una, ma molto male anche tutto il reparto difensivo che sempre si era saputo distinguere discretamente. Guardando ad ieri, difficile trovare giustificazioni anche per mister Zanetti. Gli allenamenti avevano fatto percepire tante buone cose, ma nemmeno una di queste la si è vista ieri. Forse gara preparata male e con troppa rabbia non positiva, poi nella gestione si è vista incertezza soprattutto andando a mescolare troppe volte le carte. Forse adesso si è toccato quel punto più basso dal quale impossibile scendere, ed allora rimboccarsi le maniche e dimostrare con i fatti la forte volontà nel provare a ricercare tutto quello che è stato sbandierato nei claim pubblcitari. Ad Empoli si può perdere, si può anche retrocedere dalla A alla B, ma il come (tra campo e fuori) fa la differenza.