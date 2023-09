Nessuno avrebbe mai potuto immaginare un avvio di campionato in questa maniera. Nell’anno in cui tutto verte sul voler scrivere questa pagina di storia, al momento quello che si registra di storico sono le quattro sconfitte consecutive in serie A, con zero gol fatti. Mai successo. Una stagione iniziata malissimo, con adesso un calendario che certo non sta agevolando le cose, e non per voler dare alibi a nessuno. Di certo degli errori importanti sono stati fatti, come la confusione sull’assetto tattico, con una veste cambiata a campionato iniziato ed a pochi giorni dalla fine del mercato. Da dire che nessuno fin qui aveva messo pressioni o chiesto chissà quali cose, ma semplicemente il dimostrare passi avanti, gara dopo gara, cercando di dare il massimo. Questo non è arrivato e l’umiliante sconfitta di Roma apre a legittime riflessioni.

Partiamo subito col dire che, se ci sono delle colpe, queste non sono annidate da un’unica parte. E questo lo ha voluto ribadire con grande onestà anche il direttore sportivo, Accardi, unico a prendere la parola nella triste serata di ieri sera. Sappiamo però come vanno certe cose, e sappiamo che se si deve intervenire per dare una “scossa”, lo si fa unicamente sulla direzione tecnica della squadra. Le parole di Accardi (che ritrovate nell’audio postato ieri sera) non portano a sentenze ma nemmeno a conferme, con la precisazione che si dovranno fare quelle sopracitate riflessioni, e che queste prenderanno lo spazio di un giorno. Anche perchè, proprio tornando al calendario, se mai si volesse andare in una direzione, la settimana prossima – con il turno infrasettimanale – non sarebbe certo la migliore. Ed allora, quella odierna, diventa la giornata in cui si valuterà se dare fiducia a Paolo Zanetti o si vorrà fare una scelta che era davvero difficilmente pensabile agli albori della stagione. Basta solo fare un giro per Empoli e vedere su quanti cartelloni pubblicitari c’è la faccia dell’attuale tecnico.

Sarà una lunga giornata, durante la quale cercheremo di capire quello che sta succedendo e in che direzione andrà a tirare il vento. Si dovrà fare una scelta importante, cercando di analizzare tutti i pro ed i contro del caso. Capendo su tutto, da che parte sta lo spogliatoio. Se da questo punto di vista ci dovesse essere fiducia, si dovrà davvero essere cauti nell’andare in una direzione che potrebbe poi aprire a conseguenze e giudizi ancor peggiori. Di contro, va da se che capiti i motivi, si dovrebbe ragionare per il bene del club. Non ci nascondiamo nel dire che Paolo Zanetti è stato un valore aggiunto nella straordinaria stagione passata e che siamo certi possa avere le risorse per invertire questo tremendo trend che, le proporzioni della sconfitta di ieri hanno, resto ancor peggiore. Al momento, stando ai rumors, non ci sarebbero stati contatti specifici con altri tecnici, anche se da varie parti si iniziano a fare i nomi dei potenziali successori. Certo è che alla quarta giornata serve equilibrio (che non vuol dire far finta di niente) e non un colpo di testa, e l’augurio è che, davvero, si cerchi una soluzione e non un capro espiatorio.