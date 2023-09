Quella che si è registrata ieri sera all’Olimpico di Roma, purtroppo, è una di quelle sconfitte che da un punto di vista statistico va a fare storia. Non è la sconfitta più pesante dell’esistenza azzurra, visto che negli anni 20 si vanno a trovare due partite in cui l’Empoli è uscito perdente con un passivo di dieci gol. Però, erano settantacinque anni che non succedeva di raccogliere sette volte la palla nella nostra porta. Era successo esattamente nella serie B 1948-49, e più precisamente il 5 dicembre ’48, quando a Pescara perdemmo appunto 7-0.

Da quel momento, si sono registrate come massima sconfitta, due partite perse 6-0. La prima nel 1959, in serie D, a Pistoia. La seconda il 3 ottobre 1999 a Vicenza in serie B. Quella di ieri sera però diventa la peggior sconfitta di sempre nel massimo campionato. Infatti, guardando a tutte le partecipazioni dell’Empoli in serie A, lo scarto massimo subito è stato di 4 gol. Questo è successo in più di una partita, mai però si sono superati i 5 gol subiti.