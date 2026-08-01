Seconda uscita stagionale per la Primavera che allo stadio ”Romeo Malservizi-Mario Matteini” di Bagno di Gavorrano ha incontrato in una gara amichevole la US Follonica Gavorrano formazione che milita nel Campionato di serie D. Anora una formazione sperimentale per Filippeschi che in questa fase della Stagione si trova a condividere alcuni giocatori con la prima squadra

Questa la formazione messa in campo da mister Filippeschi:

Vettore (46’ Neri), Lupoli (67’ Orlandi), Battaglini (46’ De Vita), Bruno (59’ Bagordo), Covelli (46’ Conflitto), Antonini, Isidori (46’ Murolo), Perin, Pucci (57’ Blini), Orlandi (59’ Busiello), Landi (67’ Di Piede)

A Disposizione: Lodi, Mantovani, Piccini, Silvestri

Il risultato finale è stato di 4 – 2 per i locali con reti di Pino (FG) al 7’ e 11’, Ceccuzzi (FG) al 13’, Murolo (E) al 52’, Busiello (E) al 82’, Lega (FG) al 89’.