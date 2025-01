CAMPIONATO PRIMAVERA 1 2A Giornata di ritorno, Mercoledì 22/01/2025 ore 12:00, Campo G.Teghil, Lignano Sabbiadoro

UDINESE 1 EMPOLI 1

MARCATORI: 45′ Di Leva (U), 72′ Bacci (E)

UDINESE: 23 Cassin, 4 De Paoli, 6 Demiroski(78′ Barbaro), 11 De Crescenzo(78’Conti), 12 Shpuza, 16 Bozza, 17 Bonin(68’Pejicic), 22 Del Pino, 70 El Bouradi(78′ Cosentino), 74 Marello, 77 Di Leva

A disposizione: 81 Kristancig, 8 Barbaro, 10 Pejicic, 15 Polvar, 21 Cella, 27 Cosentino, 32 Conti, 45 Vinciati, 46 Severino, 91 Landolfo

ALL. Julio Gonzalez Gutierrez

EMPOLI: 52 Versari, 2 Moray, 4 Bacci, 6 Asmussen(64′ Mazzi), 11 Monaco(45′ Gravelo), 15 Falcusan, 23 Huqi(64′ Barsotti), 33 Mannelli(87’Bagordo), 34 Bembnista, 77 Popov, 97 Olivieri

A disposizione: 43 Poggiolini, 8 Barsotti, 19 Mboumbou, 36 Nicola, 38 Bagordo, 42 Chiucchiuini, 44 Rossetti, 45 Rovere, 46 Berizzi, 91 Rugani, 99 Gravelo

ALL. Aleesandro Birindelli

Arbitro: Francesco Zago

Assistenti: Pandolfo, Roncari

Ammoniti: 20′ Del Pino (U), 37′ Bozza (U),88′ Cosentino (U), 89′ Pejicic (U),94′ Shpuza (U)

Espulsi:

-Ci si aspettava qualcosa di più contro un avversario alla portata come l’Udinese e soprattutto come reazione dopo un periodo non facile come questo, con la vittoria che manca da inizio dicembre. Un primo tempo tutto sommato non disputato male dai ragazzi di Birindelli ma risultavano evidenti dei problemi nel palleggio: poche idee e poco preciso. Ogni volta che la palla arrivava in avanti con una buona serie di passaggi c’era un controllo sbagliato che costringeva a tornare indietro. Questa pressione, senza arrivare quasi mai al tiro(tranne il palo colpito da Popov), in fin dei conti è risultata inutile visto che allo scadere trova il gol l’Udinese su uno dei tanti buchi lasciati oggi dalla difesa azzurra contro un attacco che non sembrava proprio irresistibile, per numeri è il peggiore del campionato, e a cui mancava il suo pezzo pregiato Pejicic. Poche le occasioni anche nel secondo tempo dove è mancata un po’ di cattiveria nell’aggredire la partita anche da parte dei subentrati, eccezion fatta per Gravelo che nonostante fosse a rientro da un infortunio ha disputato una buona gara. Pareggio che arriva proprio su una sua sponda in area per la conclusione di prima di Bacci, anche lui oggi non ai suoi livelli. Nel finale entrambe le squadre hanno cercato il gol ma più con lanci lunghi disperati che con la manovra ragionata. Empoli che rimane a ridosso della zona retrocessione a quota 23 punti, con Bologna e Atalanta che devono ancora giocare e in caso di vittoria scavalcherebbero gli azzurri mandandoli terz’ultimi. Il prossimo impegno per i ragazzi di Birindelli sarà contro l’Atalanta in casa questa Domenica alle 11:00.

LIVE

PRIMO TEMPO

1′: Inizia la partita

3′: Buona chiusuura di Bacci che si mette davanti col corpo sulla ripartenza dell’Udinese

4′: Cross teso in area di popov, anticipato Monaco in area prima di poter calciare

8′: Grande azione dell’Empoli con Monaco che in area serve Popov che calcia e trova il palo ad opporsi

9′: gioco fermo per una pallonata che ha colpito l’arbitro e lo ha stordito

11′: Bel lancio dalla difesa di Bembnista per asmussen che sfila dietro l’uomo ma l’arbitro ravvisa fuorigioco

13′: Ottima costruzione dell’Empoli che arrivano al cross dal fondo con Moray, la palla arriva a Monaco in area ma sbaglia lo stop e frana su un avversario commettendo fallo

15′: Su calcio d’angolo prova la girata al volo Monaco ma viene mandato fuori tempo da una deviazione avversaria e va a vuoto

17′: Azzurri che tentano spesso il lancio lungo oltre la difesa ma finora l’Udinese ha letto bene le situazioni

19′: Chiude Bembnista di testa su cross pericoloso di De Crescenzo

21′: Tentativo di ripartenza da parte dell’Empoli con Monaco che punta il difensore ma questo non si fa saltare

25′: Momento di grande presenza offensiva dell’Empoli che però è poco concreto e arriva raramente al tiro

27′: Contropiede 5 contro 2 per l’Empoli guidato da Olivieri che serve Asmussen ma con un pallone troppo lungo sprecando una grande occasione

30′: Primo squillo dell’Udinese che arriva su cross per Bonin che gira al volo sparando però alto

33′: Qualche difficoltà per gli azzurri nello scambiarsi il pallin maniera pulita

33′: Doppia occasione per i friulani, prima con Bonin che sorprende alle spalle la difesa e trova l’opposizione di Versari e poi con De Crescenzo da fuori che spara alto

37′: Regge bene palla Popov e viene steso da Bozza che riceve un giallo dall’arbitro

40′: Cross di De Crescenzo e colpo di testa di Bonin ma colpisce con poca precisione

41′: Pessima scelta di Popov in contropiede che invece di servire il compagno prova una conclusione da fuori che viene murata

42′: Ancora una ripartenza sprecata dagli azzurri che stavolta non sono precisi nel servire Monaco in profondità lasciato in 1 contro 1

45′: GOL DELL’UDINESE! Perde due volte la palla in maniera ingenua la difesa dell’Empoli e la seconda volta viene punita dalla conclusione angolata da fuori di Di Leva.

47′: Finisce il primo tempo

SECONDO TEMPO

45′: Nell’Empoli fuori Monaco dentro Gravelo

45′: Inzia il secondo tempo

47′: Chiusura in angolo di Moray fondamentale su un Bonin lanciato a rete

50′: Buon calcio d’angolo gudagnato da Gravelo

53′: Stacca bene Bembnista su angolo di Bacci ma non trova la porta

56′: Amnesia totale della difesa azzurra che lascia El Bouradi libero di calciare davanti a Versari che fa un’ottima opposizione con la testa e rimane a terra stordito

60′: Su punizione battuta da Gravelo stacca in area Moray ma senza inquadrare la porta

61′: Azione ben orchestrata da parte dell’Udinese con Marello che mette un pallone teso in area su cui non può arrivare nessuno

64′: Nell’Empoli fuori Huqi dentro Barsotti e fuori Asmussen dentro Mazzi

67′: Troppi errori in fase d’impostazione per l’Empoli

68′: Nell’Udinese esce Bonin dentro Pejicic

70′: Gran cross di Mannelli per Olivieri sul secondo palo ma viene ostacolato nella conclusione da un difensore avversario

72′: GOOOOOOOOOOOOOL DELL’EMPOLIIIII! Sponda in area di Gravelo per Bacci che da fuori area scarica un sinistro potentissimo all’ngolino basso

74′: Adesso Empoli tutto in avanti alla ricerca del gol del vantaggio

78′: Nell’Udinese fuori Demiroski e dentro Barbaro, fuori De Crescenzo dentro Conti, fuori El Bouradi dentro Cosentino

81′: PALO colpito da Bacci su punizione

82′: Cross di Moray e girata al volo col destro di Popov che finisce tra le braccia del portiere

84′: Fase concitata della partita dove nessuna delle due squadre rinuncia ad attaccare

87′: Nell’Empoli fuori Mannelli dentro Bagordo

89′: Azioni ora costruite più d’istinto che ragionando

90′: Diagonale velenoso di Gravelo sul tocco di prima di Popov, palla fuori di poco

90′: Concessi 5 minuti

93′: Prova a metterci il piede Bagordo sulla sponda aerea di Olivieri ma finisce per colpire Cassin

96′: Finisce la partita !