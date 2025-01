Sarà il Sig. La Penna di Roma l’arbitro che dirigerà il prossimo incontro degli azzurri, quello in programma sabato sera contro il Bologna.

Quella di sabato sarà l’ottava direzione stagionale in serie A per il fischietto capitolino che quest’anno ha già trovato gli azzurri in occasione del pari esterno di Parma. In totale sono ben 14 gli incroci tra La Penna e gli azzurri con un bilancio per l’Empoli di 6 vittorie, 7 sconfitte ed un pareggio. Sono invece 13 i precedenti che il fischietto romano ha con il Bologna, in questo caso il bilancio felsineo è di 3 vittorie, 4 pareggio e 6 sconfitte. La squadra più diretta da La Pennaè il Bari con diciotto designazioni. L’ultima gara diretta è stata Parma-Monza 2-1. Al VAR ci sarà Di Palo di Avezzano (AQ).

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

TORINO – CAGLIARI Venerdì 24/01 h.20.45

BONACINA

DEL GIOVANE – FONTEMURATO

IV: MASSIMI

VAR: NASCA

AVAR: MARIANI

COMO – ATALANTA Sabato 25/01 h.15.00

PAIRETTO

ROSSI C. – CIPRESSA

IV: AYROLDI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MARESCA

NAPOLI – JUVENTUS Sabato 25/01 h.18.00

CHIFFI

BERTI – DEI GIUDICI

IV: ZUFFERLI

VAR: PATERNA

AVAR: MARIANI

EMPOLI – BOLOGNA Sabato 25/01 h.20.45

LA PENNA

CARBONE – FONTANI

IV: SCATENA

VAR: DI PAOLO

AVAR: GARIGLIO

MILAN – PARMA h.12.30

ABISSO

PRETI – DI IORIO

IV: PERRI

VAR: CAMPLONE

AVAR: MARINI

UDINESE – ROMA h.15.00

SOZZA

MONDIN – BERCIGLI

IV: ARENA

VAR: SERRA

AVAR: MARESCA

LECCE – INTER h. 18.00

MARINELLI

LO CICERO – CECCON

IV: COSSO

VAR: DI BELLO

AVAR: PATERNA

LAZIO – FIORENTINA h. 20.45

RAPUANO

PERETTI – PASSERI

IV: FELICIANI

VAR: FABBRI

AVAR: MERAVIGLIA

VENEZIA – H. VERONA Lunedì 27/01 h. 18.30

MANGANIELLO

COSTANZO – MORO

IV: GALIPO’

VAR: MAZZOLENI

AVAR: SERRA

GENOA – MONZA Lunedì 27/01 h. 20.45

DOVERI

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: CREZZINI

VAR: MARINI

AVAR: FABBRI