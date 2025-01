Non sembra essere chiuso ancora il capitolo legato all’interesse del Napoli verso il difensore azzurro Ardian Ismajli. Stando infatti alle ultime che arrivano da sotto il Vesuvio, parrebbe che la società campana abbia pronta un’offerta ufficiale da girare all’Empoli per provare a chiudere il discorso entro la fine della sessione di questo specifico mercato. Sarebbero tre i milioni che il Napoli vorrebbe mettere sul piatto per accaparrarsi immediatamente le prestazioni di Ismajli, un’offerta sicuramente da valutare per Monteboro, viste le difficoltà che ci sono a poter spendere in questa sessione di mercato.

Chiaro è che, come già detto in altre occasioni, la situazione va saputa gestire molto bene perché; se da una parte perdere il difensore albanese adesso potrebbe essere inficiante da un punto di vista tecnico tattico, però questa rischia di essere davvero l’ultima occasione per poter monetizzare su questo specifico giocatore. Vedremo se nelle prossime giornate ci sarà realmente l’affondo da parte del Napoli e se l’Empoli, ricevuta questa offerta farà una valutazione positiva o meno. Nelle ultime ore sembrava che il discorso potesse essere ormai arenato, con il giocatore destinato a chiudere la stagione in azzurro, per poi capire se di qui a giugno ci possa essere quel rinnovo contrattuale che poi permetterebbe all’Empoli di guadagnare comunque in futuro