I PRECEDENTI, AD EMPOLI IL SUCCESSO AZZURRO MANCA DAL 2015 – Sfida numero 34 tra Empoli e Lazio. Nei 33 precedenti 5 le vittorie azzurre (tutte in casa), 8 i pareggi e 20 le affermazioni dei biancocelesti. Parlando solo delle gare giocate ad Empoli, 16, sono 5, come detto, le vittorie azzurre, 3 pareggi e 8 successi dei capitolini. Il primo confronto tra le due squadre risale al gennaio del 1986, in Serie B (l’unico precedente in serie cadetta) con gli azzurri di Gaetano Salvemini che vinsero 2-0 grazie all’autorete di Galbiati e al gol di Cipriani; ultima sfida quella del dicembre, sempre del 2023 vinta 2-0 dalla Lazio con le reti di Guendouzi e Zaccagni.

CINQUE I SUCCESSI AZZURRI IN CASA CONTRO LA LAZIO – Sono cinque i successi azzurri contro la Lazio. E tutti sono arrivati in sfide casalinghe. La prima vittoria arriva nella prima sfida: gennaio del 1986, in Serie B (l’unico precedente in serie cadetta) gli azzurri di Gaetano Salvemini vinsero 2-0 grazie all’autorete di Galbiati e al gol di Cipriani. Nuovo successo nel 1997, con Martusciello a firmare l’1-0 (poi blindato dal rigore parato da Roccati) in quella che fu la prima gara casalinga al Carlo Castellani Computer Gross Arena di quel campionato. Si torna a vincere nel febbraio del 2008, con Vannucchi a firmare il successo azzurro. Le ultime due vittorie arrivano nel novembre del 2014, con i gol di Maccarone e Barba prima della rete laziale di Djordievic e la stagione successiva con Tonelli che firma l’1-0.

TRE GLI EX AZZURRI OGGI NELLA LAZIO – Elseid Hysaj, Ivan Provedel e Matias Vecino: questi gli ex della sfida tra Empoli e Lazio. Hysaj, cresciuto nel settore giovanile azzurro, esordisce tra i professionisti nel 2012; rimane a Empoli fino all’estate del 2015, giocando 109 gare con 1 rete. Per Provedel due stagioni e mezzo ad Empoli, con 42 gare, mentre Vecino ha giocato 38 gare, con 2 reti, in Toscana nel campionato 2014/15.

EMPOLI SEMPRE PARI CON L’ARBITRO COLOMBO – Andrea Colombo di Como l’arbitro di Empoli-Lazio. Due i precedenti con gli azzurri, il pareggio per 2-2 sul campo del Torino del dicembre del 2021 e quello casalingo 1-1 col Lecce (allenato da mister D’Aversa) del dicembre del 2023; nove gli incroci con la Lazio (la squadra più diretta nella massima serie) con cinque vittorie biancocelesti, tre pareggi e una sconfitta.

BARONI IMBATTUTO E SUE SQUADRE SEMPRE IN RETE CONTRO D’AVERSA – Marco Baroni imbattuto nei 7 incroci tecnici contro Roberto D’Aversa. In favore del coach laziale 5 successi e 2 pareggi. Squadre di Baroni sempre in rete, totale di 14 gol.

MAI PAREGGIO TRA D’AVERSA E LA LAZIO, CON IL COACH AZZURRO SCONFITTO 10 VOLTE SU 11 E SUE SQUADRE SEMPRE A PORTA APERTA – Mai pareggio nelle 11 sfide fra Roberto D’Aversa – da tecnico – e la Lazio: 1 successo del coach azzurro, 10 della squadra biancoceleste, andata sempre a segno in questi 990’ per un totale di 21 marcature.

UNDICI INCROCI UFFICIALI TRA BARONI E L’EMPOLI – Marco Baroni, da allenatore, contro l’Empoli è alla dodicesima sfida in carriera: coach capitolino in leggero vantaggio con 5 successi a suo favore; 4 azzurri e 2 pareggi, a completare il bilancio.