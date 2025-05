E M P O L I 0 L A Z I O 1

Al Castellani vince 1-0 la Lazio e decide un gol di Dia realizzato dopo cinquantasette secondi dall’inizio. Partita oggettivamente brutta che certifica la pochezza del campionato italiano, considerando che la Lazio in questo momento è la quarta forza della serie A. Gara che ha visto due espulsioni per doppio giallo: Colombo esce di scena al 35’ del primo tempo (secondo giallo però oggettivamente non giusto), lo segue Hyasi al 74’. Purtroppo anche oggi la frase da dire è “dobbiamo ripartire da…”. In questo caso dobbiamo ripartire da come la squadra ha giocato quei quaranta minuti con l’uomo in meno, facendo vedere grande voglia, maggiore intensità di quella vista fino al rosso di Colombo e trovando anche il gol con Viti, annullato però per un leggero fuorigioco. Un Empoli che, va detto per oggettività, ha giocato molto meglio dei più quotati avversari che spesso si sono dimostrati in difficoltà e senza mai creare un pericolo dopo aver segnato il gol. Vasquez fa una parata soltanto al 94’. E tra l’altro va detto che il gol della Lazio arriva per un errore tecnico da parte nostra con Viti che sceglie male il tempo permettendo a Dia di andare da solo davanti a Vasquez. Sconfitta quindi immeritata per i nostri che lasciano almeno un punto che sarebbe stato preziosissimo in vista del gran finale. Qualcosa in più dai nostri lo si poteva avere nell’approccio alla gara, che non è stato sicuramente all’altezza della rabbia che deve avere una squadra che si deve salvare. Come già detto, serve l’inferiorità numerica per fare avere una reazione importante ai nostri. Certo, ci sono stati tanti errori da parte dei singoli, con appoggi sbagliati e scelte non certo giuste anche in ripartenza, non possiamo esimerci dal segnalare questo dato, però anche oggi si esce dal campo con diversi rimpianti per quello che poteva essere e non è stato. Adesso si entra nel rettilineo finale della stagione e, davvero, non si può sbagliare più niente.

EMPOLI (3-4-2-1) : Vasquez; Goglichidze (46′ Sambia), Ismajli, Viti (89′ Campaniello); Gyasi, Fazzini, Marianucci, Pezzella; Solbakken (58′ Konate), Cacace; Colombo.

A Disp: Silvestri, Seghetti, Brancolini, De Sciglio Tosto, Bacci, Esposito.

Allenatore: Roberto D’Aversa

LAZIO (4-2-3-1) : Mandas; Hysaj, Gigot, Romagnoli, Pellegrini (69′ Gila); Guendouzi, Rovella (78′ Provstga); Marusic (46′ Isaksen), Dia (58′ Vecino), Zaccagni (69′ Pedro); Castellanos.

A Disp: Provedel, Furlanetto, Basic, Vecino, Dele-Bashiru, Ibrahimovic, Tchaouna, Noslin.

Allenatore: Marco Baroni

ARBITRO: Sig. Colombo di Como. Assistenti: Tolfo/Dei Giudici. VAR: Abisso/Gariglio.

AMMONITI: 46′ Goglichidze (E), 55′ Pellegrini (L), 83′ Pezzella (E), 87′ Vecino (L), 88′ Viti (E), 92′ Provstga (L).

ESPULSI: al 38’Colombo (E), 76′ Hysaj (L) per somma di ammonizioni.

95′- La Lazio espugna il “Castellani” imponendosi per 1-0 superando un Empoli coriaceo e combattivo. Decisiva la stoccata di Dia ad inizio partita procurata da un errore di Viti. Pesa nell’economia della gara la frettolosa espulsione per somma di ammonizioni combinata a Colombo lasciando gli azzurri in inferiorità numerica per cinquanta minuti. Conforta la reazione della squadra di D’Aversa nella ripresa, mettendo in difficoltà la Lazio. Ci vorrà tutte queste caratteristiche negli ultimi 270 minuti per conquistare una salvezza ancora possibile.

94′- Vasquez! il portiere azzurro sbarra la strada ad Isaksen che si era presentato davanti a lui.

93′- Finisce nella lista dei cattivi Provstga per fallo su Sambia.

92′- Punizione per la Lazio nei pressi dell’out destro. Guadagna tempo la squadra di Baroni.

91′- Ismajli di giustezza in anticipo su Pedro.

90′- Assegnati cinque minuti di recupero.

89′- D’Aversa effettua l’ultimo cambio della gara: Campaniello per Viti.

88′- Punito con il cartellino giallo Viti per fallo di mano.

87′- Finisce nella lista dei cattivi anche Vecino per fallo ai danni di Cacace.

86′- Sinistro di Sambia dal vertice destro dell’area bloccato da Mandas.

84′- Fazzini porta palla ma poi la perde ingenuamente, sul cambio di fronte chiusura fondamentale di Marianucci su Pedro.

83′- Ammonito Pezzella per proteste.

81′- Riprendono il loro posto in campo i due giocatori. Il numero 25 della Lazio con una vistosa benda alla fronte.

79′- Vasquez si porta alla trequarti per il rinvio. Rimangono a terra Sambia e Provstga. Staff sanitari delle squadre in campo per prestare i soccorsi.

78′- Ultima sostituzione per gli ospiti: Provstga per Rovella.

76′- Anche la Lazio finisce in dieci, somma ammonizione anche per Hysaj

74′- Ripartenza ficcante di Cacace in campo aperto arriva alla trequarti ma il suo passaggio è completamente sbagliato per Sambia. E’ mancata la lucidità all’esterno neo zelandese.

73′- Ismajli concede il quinto tiro dalla bandierina all’undici di Baroni.

72′- Isaksen va via sulla destra il suo cross per Pedro a centro area. Il suo sinistro esce di poco alla destra di Vasquez.

71′- Il pubblico prova a sostenere la squadra di D’Aversa riconoscendo l’impegno degli azzurri.

69′- Doppia sostituzione per Baroni. Gila e Pedro per Pellegrini e Zaccagni.

68′- Rovella pesca l’inserimento di Zaccagni in area chiuso da Ismajli in corner.

66′- Cross rasoterra di Cacace allontanato da Romagnoli. Zaccagni conquista un calcio di punizione in area capitolina.

65′- Viti obbliga al fallo Hysaj all’altezza dell’out sinistro. Punizione e cartellino giallo al difensore albanese della Lazio

63′- Si procura il terzo angolo la Lazio. Conclusione da dentro l’area di Castellanos, il destro dell’argentino non inquadra la porta di Vasquez.

62′- Pescati in fuorigioco gli attaccanti dell’Empoli. Punizione per la Lazio nei pressi della propria area. Colombo fa rettificare il punto della battuta facendo innervosire mister D’Aversa.

60′- Cacace premia la sovrapposizione di Pezzella il suo cross taglia l’area per Gyasi anticipato da Gila.

58′- Risponde D’Aversa con Konatè per Solbakken.

58′- Secondo cambio per Baroni: Vecino per Dia.

55′- Primo cartellino giallo nelle file della Lazio ne fa le spese Pellegrini.

54′- Stavolta la rete degli azzurri ai fini del regolamento era da annullare. Ma la squadra di D’Aversa ci sta mettendo il cuore oltre l’ostacolo.

52′- La rete del difensore azzurro annullato per fuorigioco in partenza sulla punizione calciata da Pezzella.

50′- La pareggia Viti ma Colombo fa sapere che l’episodio verrà visionato al Var.

49′- Coast to coast in campo aperto di Cacace il suo cross non trova a centro area Solbakken.

48′- Conquista un calcio di punizione la Lazio nei pressi dell’out sinistro. Isaksen si procura il primo angolo della ripresa.

46′- L’Empoli gioca il primo pallone della ripresa. D’Aversa inserisce Sambia per Goglichidze risponde la Lazio con Isaksen per Marusic.

48′- Si va all’intervallo con la Lazio in vantaggio sull’Empoli per 1-0, decide al momento la rete di Dia dopo 55 secondi. Pesa l’espulsione incomprensibile di Colombo per somma di ammonizioni al 38′ del primo tempo.

47′- Pellegrini da sinistra a trovare il colpo di testa di Casellanos sopra la traversa.

46′- Ammonito anche Goglichidze per fallo di Guendouzi.

45′- Assegnati tre minuti di recupero.

45′- Tiro-cross di Marianucci deviato da Mandas, poi la difesa laziale allontana.

43′- Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina colpo di testa di Marusic da ottima posizione che non inquadra la porta.

42′- VASQUEZ! tiro cross di Guendouzi deviato da Vasquez in angolo.

40′- Azzurri costretto a giocare tutto il secondo tempo e la restante parte in inferiorità numerica. Espulsione difficilmente comprensibile, l’attaccante azzurro era stato ammonito poco fa ma il suo intervento non era assolutamente da sanzionare con un nuovo cartellino giallo. Errore tecnico piuttosto evidente del direttore di gara comasco.

38′- Attenzione!!! Doppio cartellino giallo ai danni di Colombo, reo di aver commesso fallo ai danni di Gigot.

36′- Accelerazione di Cacace sul binario di sinistra. Il cross del neozelandese viene deviato sul fondo, secondo angolo per l’Empoli. Dalla bandierina Mandas addomestica la sfera sul traversone di Fazzini.

35′- Buona chiusura stavolta di Viti su Hysaj.

34′- Arriva il primo ammonito della gara, ne fa le spese Colombo per fallo ai danni di Rovella.

33′- Pellegrini la scodella cercando sull’out opposto Castellanos ma il pallone è troppo profondo. Rimessa laterale in favore degli azzurri.

31′- Intervento completamente fuori tempo di Gyasi su Zaccagni. Punizione per i biancocelesti.

30′- Conquista una rimessa laterale la Lazio all’altezza della linea mediana del campo.

29′- Spallata di Ismajli su Zaccagni, l’albanese cerca di suonare la carica ai compagni.

28′- Pezzella da sinistra il suo cross non trova Gyasi e Solbakken.

28′- Destro di Marianucci respinto da Gigot.

26′- Ci prova Cacace dai 18 metri, sul suo sinistro interviene ancora Romagnoli.

25′- Fazzini allarga per Cacace, il suo cross allontanato agevolmente da Romagnoli.

24′- Molti errori dell’Empoli in questa prima parte della gara. Sembra mancare anche quella intensità e determinazione necessaria in queste ultime giornate per salvarsi.

22′- Sul piano del palleggio netto predominio sul piano tecnico della squadra di Baroni.

20′- Chiusura fondamentale di Ismajli al vertice destro dell’area su Pellegrini, poi l’albanese ringhia sull’esterno avversario.

18′- Pellegrini cerca il cambio di gioco per Hysaj con palla direttamente in fallo laterale.

16′- Destro di Castellanos dalla lunga distanza a lato alla destra di Vasquez.

15′- Solbakken perde una palla in maniera ingenua regalando un fallo laterale agli avversari.

13′- Destro di Marianucci dai 20 metri neutralizzato da Mandas.

11′- Conquista il primo angolo anche la formazione di Baroni.

9′- Fazzini premia l’inserimento a sinistra di Pezzella, il suo cross viene deviato in angolo.

7′- Si riprende a giocare proprio dall’estremo difensore ospite.

5′- Mandas viene travolto da Colombo. Punizione in favore della Lazio con il portiere dei capitolini che rimane a terra.

3′- Azzurri costretti ad inseguire dopo soli 55 secondi, clamoroso l’errore di Viti sul cross da destra di Hysaj apparso assolutamente leggibile.

1′- Si porta in vantaggio la Lazio, Viti va a vuoto sul cross di Hysaj pescando tutto solo Dia. Il destro del Franco-senegalese non lascia scampo a Vasquez

1′- La Lazio in completo giallo gioca il primo pallone della gara.

0′ – Il tecnico sceglie Solbakken ed Esposito parte dalla panchina. Per il resto formazione come annunciato ieri. Ovviamente avremo poi dal campo la conferma della posizione di Fazzini. Marianucci in posizione più avanzata.

