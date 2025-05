Quartultima di campionato, prima di due gare consecutive in casa. Al Castellani arriva la Lazio in lotta per un posto in Europa. Partita difficile con in palio punti che potrebbero essere un “bonus” per il gran finale. Vediamo le ultime.

In casa azzurra si va avanti con il 3-4-2-1. Come detto a più ripresa in settimana, c’è un nodo a centrocampo che mister D’Aversa dovrà sciogliere viste le contemporanee assenze di Grassi ed Henderson. Nodo che si intensifica ancor di più perchè all’appello mancheranno anche Anjorin e Kovalenko. Le soluzioni sono molteplici, dall’arretramento di Fazzini, all’avanzamento di Marianucci. In quest’ ottica si potrebbe rivedere Cacace sulla trequarti al fianco di Esposito. Da non scartare l’ipotesi Sambia. Dietro nessuna sorpresa, non recupera Ebuehi.

Gli indisponibili sono: Ebuehi, Kovalenko, Anjorin, Maleh, Kouamé, Sazonov, Zurkowski, Haas e Pellegri.

Mister D’Aversa sa che andiamo ad affrontare una squadra forte, c’è però bisogno di punti anche in questa situazione.

Sarà un 4-2-3-1 quello che manderà in campo Baroni con la sua Lazio. I biancocelesti dovranno fare a meno di una pedina importante come Tavares. L’unico dubbio di formazione dovrebbe essere in avanti dove Dia pare essere leggermente in vantaggio su Pedro. Il reparto offensivo sarà completato da Isaksen e Zaccagni con Castellanos prima punta. Partiranno tutti dalla panchina i tre ex: Provedel, Hysaj e Vecino. Oltre al già citato portoghese, non saranno a disposizione Patric e Lazzari.

Il tecnico Baroni non ha ancora parlato mentre andiamo online.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-4-2-1: Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Fazzini, Marianucci, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo.

4-2-3-1: Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.