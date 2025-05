CAMPIONATO PRIMAVERA 1 2024/2025, 36a giornata – Sabato 3/05/2025 ore 11:00 – Stadio “Deghi center”, San Pietro in Lama, Lecce

LECCE 1 EMPOLI 1

MARCATORI: 39′ Popov (E), 91′ Minerva (L)

LECCE: 1 Rafaila, 3 Esposito, 4 Addo(66′ Minerva), 5 Pehlivanov(45′ Pacia), 6 Gorter(80’Regetas), 7 Winkelmann, 8 Kovac(45′ Mboko), 10 Tilmaz, 17 Agrimi(85′ Nutsen), 24 Delle Monache, 27 Ubani

A disposizione: 28 Sakho, 2 Russo, 9 Vescano-Kodor, 11 Regetas, 26 Pacia, 29 Minerva, 33 Vitale, 37 Muya, 41 Dell’Anna, 42 Mboko, 96 Knutsen

ALL. P.Trinchera

EMPOLI: 13 Vertua, 2 Moray, 15 Falcusan, 33 Mannelli, 3 Majdandzic, 7 El Biache(82′ Trdan), 27 Matteazzi, 39 Baralla(86′ Rugani), 47 Egan(75′ Barsotti), 77 Popov(86′ Huqi), 98 Tordiglione(75′ Zanaga)

A disposizione: 52 Versari, 8 Barsotti, 21 Trdan, 23 Huqi, 24 Baud Banaga, 42 Chiucchiuini, 48 Zanaga, 80 Scienza, 91 Rugani, 97 Olivieiri, 99 Gravelo

ALL. Andrea Filippeschi

Arbitro: Riccardo Tropiano

Assistenti: Fracchiolla, Alessandrino

Ammoniti: 27′ Pehlivanov (L), 51′ Baralla (E), 86′ Popov (E)

Espulsi:

Finisce esattamente come all’andata sia per quanto riguarda il punteggio che per l’andamento della partita. Anche in quell’occasione l’Empoli era passata in vantaggio e poi si era fatta rimontare nel recupero dopo aver giocato meglio per tutta la partita. Questi 4 punti mancati rischiano di fare la differenza in caso di en plein del Bologna nelle ultime 3 gare. Infatti se ci fossero più di 10 punti di differenza con l’Empoli il playout non si disputerebbe e gli azzurri scenderebbero in Primavera 2. Quanto alla partita di oggi rimane un grande rammarico per il non aver sfruttato le numerose occasioni che il Lecce ha concesso, soprattutto in contropiede. Cosa che guardando solamente il tabellino dei tiri in porta non risulterebbe visto il loro scarso numero. Rimane più di qualche dubbio sui cambi che hanno abbassato notevolmente la squadra e anche sull’atteggiamento quasi di sufficienza nel finale, con l’Empoli che si stava accontentando del risultato ma senza tentare di difenderlo strenuamente. Azzurri che arrivano a quota 34 punti a due partite dalla fine del campioanto e a due punti dal bologna ma con una partita in più dei felsinei. Le prossime due gare saranno con la Roma in casa e contro la Juventus in trasferta.

LIVE

PRIMO TEMPO

1′: Inizia la partita !

2′: Partono subito con il pressing alto gli azzurri

6′: Ottima combinazione tra Tordiglione ed Egan con quest’ultimo che però sbaglia il passaggio decisivo per Popov

10′: Grande intensità da parte di entrambe le squadre ma ancora nessuna occasione

14′: Giocata di Popov su un pallone che sembrava perso, l’ucraino lo recupera e guadagna una punizione da posizione interessante

23′: Buon inizio di gara da parte dell’Empoli che argina bene le offensive leccesi e tenta poi di ripartire veloce

27′: Brutta entrata di Pehlivanov su Egan mentre il giocatore dell’Empoli stava lanciando Popov nello spazio. A fine azione l’arbitro estrae il giallo per il 5 del Lecce

31′: Azione personale di Delle Monache sulla sinistra dove punta Moray e arriva sul fondo ma il cross è respinto in angolo

33′: Steso Popov al limite dell’area con l’attaccante ucraino che si incarica poi della punizione ma la sua idea di farla passare sotto la barriera non ha successo

36′: Reintra due volte sul destro Majdandzic e prova la conclusione ma finisce fuori di poco

39′: GOOOOOOOOOOO DELL’EMPOLI! Punizione di Baralla per il tiro al volo di Tordiglione che sbatte sulla traversa e poi non si capisce se entra direttamente in porta, ma comunque sul rimbalzo arriva Popov di testa a metterla dentro

41′: Bravo El Biache nel guidare il contropiede e nel lancia poi per Egan che non arriva per poco sul pallone

45′: Concesso 1 di recupero

45′: Giocata di Delle Monache in area che poi va a terra ma l’arbitro non interviene

46′: Finisce il primo tempo

SECONDO TEMPO

45′: Nel Lecce esce Kovac dentro Mboko e fuori Pehlivanov dentro Pacia

45′: Inizia il secondo tempo!

47′: CLAMOROSA DOPPIA OCCASIONE EMPOLI ! Addo si distrae, regala palla a Baralla in campo aperto con il centrocampista che tenta la conclusione ma trova l’opposizione del portiere e sulla respinta colpisce la traversa di testa da pochi passi Tordiglione

54′: Lecce che conduce maggiormente il gioco in questo secondo tempo e l’Empoli che aspetta basso per ripartire

59′: Manca un po’ di precisione all’Empoli per fare male quando riparte

59′: Perde una brutta palla Ubani ma perde il rimpallo El biache che non ne può quindi approfittare

62′: Ci prova al volo Falcusan sugli sviluppi di un calcio piazzato ma il suo tiro è respinto

66′: Conclusione pericolosa di Delle Monache dopo il suggerimento a scavalcare la difesa di Winkelmann

66′: Nel Lecce esce Addo dentro Minerva

67′: Grandissima giocata di Majdandizc che salta l’uomo con il primo controllo e poi crossa dentro per la testa di Popov che non ci arriva per un soffio

70′: bravissimo Vertua in uscita sulla pennellata in avanti di Minerva

73′: Empoli che accusa ora un leggero calo fisico ed il Lecce guadagna campo, ancora nessun cambio per gli azzurri

75′: Nell’Empoli esce Egan dentro Barsotti e fuori Tordiglione dentro Zanaga

77′: Bravo Barsotti a recuperare palla e ripartire, costringe l’avversario al fallo

80′: Nel Lecce fuori Gorter dentro Regetas

81′: Grande occasione per il raddoppio azzurro su calcio d’angolo di Baralla con Matteazzi che controlla e calcia ma respinge Rafaila

82′: Nell’Empoli fuori El Biache dentro Trdan

83′: Attento Vertua sulla deviazione di testa di Pacia

85′: Nel Lecce fuori Agrimi dentro Nutsen

86′: Nell’Empoli fuori Popov dentro Huqi e fuori Baralla dentro Rugani

89′: Empoli molto schiacciato in questo finale dove fa veramente fatica a ripartire

90′: Concessi 6 di recupero

91′: GOL DEL LECCE! Azione confusa da cui esce vincitore Minerva che la stoppa di petto e col destro trova l’angolino basso

94′: Conduzione palla al piede per oltre 30 metri di Huqi che viene poi steso e guadagna punizione

96′: finisce la partita!