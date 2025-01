Nel momento di totale immobilismo a livello entrate, arriva però un rumors che riaccende l’interesse per un vecchio pallino. Infatti l’Empoli, che deve assolutamente rimpolpare il proprio reparto offensivo, starebbe ripensando alla possibilità di arrivare a Kouamè. L’ivoriano classe 1997 sembra essere destinato alla cessione da parte della Fiorentina in questa sessione di mercato. Su di lui c’era forte fino a qualche giorno fa il Torino, anche perché si vociferava di un possibile scambio con Sanabria. Anche il Cagliari starebbe attenzionando il giocatore.

Da Firenze ci dicono – e qualcuno lo scrive anche – che la possibilità dell’Empoli potrebbe essere abbastanza concreta per l’ex calciatore del Cittadella, anche se non si riscontrano richieste ufficiali da parte di Monteboro. In questa stagione l’impiego di Kouamè è stato molto altalenante, per lui la maglia da titolare è arrivata solo sei volte. Nessun gol ma due assist con Lecce Roma. Da capire se la pista Kouamè si potrebbe aprire solo in caso non dovesse concretizzarsi Shomurodov (le parti non sembrano lontane) o se il discorso può essere intrapreso parallelamente.