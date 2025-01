La squadra prosegue il lavoro in vista della sfida che si giocherà sabato sera al Castellani contro il Bologna. Non ci sono novità per quanto riguarda l’infermeria, né in entrata né in uscita. Zurkowski sta sempre un po’ meglio e potrebbe avere, contro i felsinei, un minutaggio ancora maggiore. Regolarmente in campo Esposito e Goglichidze che settimana scorsa avevano accusato alcuni problemi; entrambi dovrebbero riprendersi la maglia da titolare nella sfida con i rossoblù. E’ ancora presto per parlare di formazione anche se alcune scelte sembrano essere abbastanza scontate, ma qualche dubbio di formazione c’è.

Rispetto a San Siro, come già detto, si dovrebbero rivedere Goglichidze ed Esposito. Da capire se Henderson verrà scelto per iniziare la sfida e da capire poi la gestione di Fazzini, un Fazzini che a Milano ha dato davvero poco. Potrebbe non essere sbagliato vedere Maleh spostato più avanti, sulla trequarti, con quindi in panchina sia Fazzini che Cacace.

Ovviamente c’è poi da sperare che la settimana non porti qualche problematica aggiuntiva. A breve si dovrebbe iniziare a rivedere anche Ebuehi