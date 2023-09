Abbiamo scambiato alcune battuto con il collega ed amico, Luca Nigro, direttore di “Bologna Sport News” ed editore de “Il pallone gonfiato”. Con lui un focus sul prossimo avversario:

Ciao Luca, grazie per il nostro invito. Partiamo con un bilancio di questo avvio di stagione del Bologna. Lo ritieni in linea con le aspettative estive?

Rispetto alla buona campagna acquisti estiva, diciamo che ci si aspettava qualche punto in più. Nel dopo gara di Monza, Thiago Motta ha criticato Pezzuto evidenziando i quattro episodi a sfavore subiti nelle prime sei giornate. Io penso che, al di là degli errori arbitrali, la squadra poteva e doveva fare di più soprattutto in partite come quella di Verona e Monza.

Colpisce indubbiamente il fatto che siano arrivati quattro pareggi in sei gare. Una sola vittoria, ma anche una sola sconfitta arrivata alla prima di campionato. Colpisce anche che le ultime tre gare sono finite 0-0. Cosa manca al Bologna per fare un passo in avanti ? Quali le criticità maggiori emerse fin qui?

La criticità maggiore al momento riguarda il reparto offensivo. Le sole tre reti in sei giornate sono numeri da ultimi posti. Fortunatamente a compensare la sterilità offensiva, c’è la grande solidità difensiva che rispetto al recente passato è un aspetto molto positivo. Per fare un passo in avanti serve che l’attacco inizi a girare, soprattutto con gli esterni offensivi che ad oggi hanno deluso. Fin in quando non prendi gol va bene, ma se non segni prima o poi perdi.

Domenica arriva l’Empoli, fresco di cambio di allenatore e, soprattutto, fresco della prima vittoria in stagione. Quella con gli azzurri per voi è storicamente una delle gare più complicate, che partita ti aspetti?

Hai perfettamente ragione, l’Empoli storicamente è una bestia nera per il Bologna. Personalmente ho sempre stimato calcisticamente Andreazzoli e penso che il cambio tecnico abbia fatto bene agli azzurri e per tal ragione non sia affatto una partita facile. L’Empoli a parer mio vale di più della classifica attuale, per questo mi aspetto un avversario organizzato che si difenderà con ordine per poi cercare di far male in ripartenza.

Se ti dovessi chiedere due elementi dell’Empoli che porteresti domani a Bologna, chi sono?

Questa è facile: Baldanzi e Fazzini, anche se Ranocchia è un altro profilo molto interessante.

Di contro ti chiedo, a tuo avviso, quali i singoli del Bologna da cui star più attenti?

Zirzkee sta facendo molto bene anche se ha segnato appena un gol. Ti direi l’olandese, Ferguson e i due esterni Karlsson e Ndoye ad oggi poco incisivi ma che a parere mio hanno tutte le qualità per fare la differenza.