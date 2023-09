Prosegue il lavoro di mister Andreazzoli, arrivato sulla panchina azzurra in un momento che condensa tante gare ravvicinate tra loro. La squadra si allena in vista del prossimo impegno, quello in trasferta contro il Bologna. Sul campo emiliano si cercheranno quelle conferme rispetto alle ultime due uscite, due prestazioni importanti con anche l’arrivo della prima vittoria. Sarà un bel test per l’attacco azzurro (al momento reparto che non sta girando al meglio) visto che di fronte ci sarà una difesa che non subisce gol da tre partite. Andreazzoli non dovrebbe variare il modulo di partenza, sarà il suo classico 4-3-1-2 che poi davanti può assumere più forme: 2-1 o 3.

Buone, anzi ottime, notizie dall’infermeria. Il tecnico massese ritrova infatti Ciccio Caputo; l’ex attaccante della Virtus Entella sta bene e si candida per una maglia da titolare. Altra notizia da evidenziare è il ritorno in gruppo di Elia Caprie, crediamo che per lui il rientro sarà graduale, domenica ci aspettiamo di vedere tra i pali ancora Berisha. Assenti invece i due terzini Bereszynski e Pezzella: il primo potrebbe già tornare in gruppo la settimana prossima, per l’ex Parma tempi decisamente più lunghi. Alla lista degli assenti dovrebbe aggiungersi anche Ismajli non ancora al meglio. Out Maldini. La seduta odierna si è svolta a porte chiuse e resta davvero difficile capire quelle che possono essere le variazioni di formazione, potrebbe non essere da escludere il ritorno di Marin tra gli undici.

La squadra sosterrà domani la seduta di rifinitura, seguita dalla conferenza stampa del tecnico azzurro. Poi la partenza per Bologna.