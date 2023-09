La I sezione della Corte Sportiva d’appello nell’udienza di oggi29 settembre 2023, tenutasi in videoconferenza a seguito del reclamoproposto dalla società A.S. ROMA S.r.l. avverso la decisione in merito alla gara del “Trofeo Giacinto Facchetti” Empoli/Roma del 3.09.2023; ha respinto il reclamo della società giallorossa.

In virtù di questa decisione, resta confermata per la Roma la perdita della gara per 3-0, con la Primavera di mister Birindelli che rimane a 7 punti in classifica.