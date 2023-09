Dopo tre pareggi consecutivi, e con Thiago Motta arrabbiato per i torti arbitrali che sostiene aver subito, il Bologna torna al lavoro in vista della sfida di domenica all’ora di pranzo. Stando a quanto ci arriva, potrebbero esserci alcune variazioni nell’undici iniziale. Soprattutto in difesa potrebbe esserci spazio per Bonifazi e Kristiansen, che nella metà sinistra del campo andrebbero a rilevare Calafiori e Lykogiannis. Non sarà del match Saelemaekers per squalifica, il belga sulla carta avrebbe potuto avere un posto negli undici di partenza.

Thiago Motta non dovrebbe fare modifiche all’assetto tattico, che si presenterà ancora con un 4-2-3-1. Nessun dubbio per il terminale offensivo che sarà ancora l’olandese classe 2001, Joshua Zirkzee. Ballottaggio Tra Orsloni e Ndoye per un posto nei tre trequartisti, con gli altri due ad essere i confermati Fergusson e Karlsson. A completare il probabile undici i due mediani, ed a quanto pare anche qui c’è un dubbio tra El Azzouzi e Freuler. Ci viene dato per titolare Aebischer. In porta l’ex, Skorupski.