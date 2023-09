I PIU

– La vittoria e la fiducia ritrovate

– Questa squadra può solo migliorare I MENO

– L’organizzazione del Bologna

– Alcune defezioni importanti in difesa

La vittoria contro la Salernitana ha rilanciato le ambizioni di salvezza dell’Empoli, che guarda alle prossime partite con ritrovata fiducia. Può essere una spinta ulteriore su un campo difficile come quello del Dell’Ara. Gli azzurri hanno dimostrato di aver migliorato notevolmente la loro intesa, soprattutto in attacco, e non possono far altro che migliorare nei prossimi mesi.

Ad affrontare l’Empoli sarà una squadra organizzata, forte fisicamente ma anche tecnicamente. Il Bologna ha tutte le doti per fare un salto di qualità e sembra superiore all’Empoli. Alcune defezioni in difesa costringeranno mister Andreazzoli a scelte obbligate e ad avere pochi cambi in panchina