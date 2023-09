Vediamo, dopo le sei giornate disputate, quelle che sono le statistiche a confronto delle due squadre che si affronteranno nel prossimo turno di campionato:

POSSESSO PALLA 32’32” 24’41 PARATE 13 18 GOL 3 1 ASSIST 2 1 TIRI TOTALI 65 63 PALI / TRAVERSE 4 3 CALCI D’ANGOLO 24 29 FUORIGIOCO 8 12 MIGLIOR MARCATORE Fabbian, Fergusson, Zirkzee 1 Baldanzi 1 MIGLIOR ASSISTMAN Kristiansen, Zirkzee 1 Cancellieri 1

Mattia Cancellieri è il giocatore azzurro con più dribbling riusciti con 5, tra i rossoblu si distingue Ndoye con ben 9. Baldanzi e Zirkzee sono i secondi per squadra con 6 a testa. Nessuna delle due squadra ha un calciatore che abbia segnato più di un gol. Il miglior tiratore azzurro è Cambighi con otto tiri totali, mentre il Bologna ha tre giocatori che ne hanno fatti di più: Zirkzee e Fergusson 12, Ndoye 10. Nello specchio della porta sono Caputo e Marin quelli che per noi hanno tirato di più con 3 a testa, il migliore del Bologna è Zirkzee con 7. Maleh continua ad essere il giocatore più falloso dei nostri, portando adesso a 13 i suoi falli (il secondo è Marin con 7), per i felsinei invece Fergusson con 14. Il giocatore azzurro più tartassato è Baldanzi che ha subito 12 falli, per il Bologna invece è Nodoye ad aver subito più falli con 17.