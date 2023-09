Sarà il Sig. Maresca di Napoli l’arbitro che dirigerà la prossima partita degli azzurri, quella in programma domenica all’ora di pranzo a Bologna.

Sono due le gare dirette fin qui, nell’attuale campionato di serie A, dal fischietto campano. L’Empoli ritrova questo arbitro dopo diverso tempo, l’ultimo incrocio infatti fu il confronto interno con la Juventus del febbraio 2022 che perdemmo 2-3. In tutto sono nove le direzioni di Maresca con l’Empoli, ed il bilancio per gli azzurri è di una vittoria, quattro pareggi e quattro sconfitte. L’unica vittoria risale al derby interno con il Pisa del 2020 (3-1). Per quanto riguarda invece i felsinei, troviamo dieci precedenti con un bilancio per il Bologna di tre vittorie, tre pareggi, tre sconfitte: ultimo incrocio lo scorso marzo in casa con la Lazio, gara terminata 0-0. La squadra più diretta da Maresca è la Lazio con 22 arbitraggi. L’ultima gara diretta è stata Milan-Verona 1-0. Al VAR ci sarà Serra di Torino.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

LECCE – NAPOLI Sabato 30/09 h.15.00

PAIRETTO

MELI – ALASSIO

IV: COLLU

VAR: PATERNA

AVAR: DOVERI

MILAN – LAZIO Sabato 30/09 h.18.00

MASSA

VECCHI – PERROTTI

IV: GHERSINI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: ABBATTISTA

SALERNITANA – INTER Sabato 30/09 h.20.45

ABISSO

VIVENZI – GARZELLI

IV: MANGANIELLO

VAR: IRRATI

AVAR: SERRA

BOLOGNA – EMPOLI h. 12.30

MARESCA

PALERMO – MARGANI

IV: SANTORO

VAR: SERRA

AVAR: LA PENNA

UDINESE – GENOA h. 15.00

MARIANI

COLAROSSI – VIGILE

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: VALERI

AVAR: PAGANESSI

ATALANTA – JUVENTUS h. 18.00

CHIFFI

TEGONI – DEL GIOVANE

IV: GIUA

VAR: DI PAOLO

AVAR: MERAVIGLIA

ROMA – FROSINONE h. 20.45

MARCHETTI

MONDIN – CIPRESSA

IV: PICCININI

VAR: ABBATTISTA

AVAR: IRRATI

SASSUOLO – MONZA Lunedì 02/10 h. 18.30

ZUFFERLI

BRESMES – ROCCA

IV: GUALTIERI

VAR: MARINI

AVAR: GARIGLIO

TORINO – H. VERONA Lunedì 02/10 h. 18.30

FELICIANI

PASSERI – COSTANZO

IV: BARONI

VAR: DI MARTINO

AVAR: PEZZUTO

FIORENTINA – CAGLIARI Lunedì 02/10 h. 20.45

DI BELLO

MOKHTAR – ROSSI L.

IV: BONACINA

VAR: MAGGIONI

AVAR: DIONISI